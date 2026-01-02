Violinista demanda a Will Smith por acoso

Estados Unidos.

El actor Will Smith fue demandado por el violinista Brian King Joseph, quien lo acusa de represalias, acoso sexual, intimidación y despido injustificado, por hechos que habrían ocurrido en marzo de 2025.

De acuerdo con USA Today, el músico presentó una demanda ante un tribunal de Los Ángeles. En el documento legal, Joseph relató que al regresar a su habitación de hotel —reservada por la empresa Treyball Studios Management, vinculada a Smith— encontró un mensaje de contenido sexual, toallitas húmedas, una botella de cerveza y medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona.

El violinista detalló que la nota decía: “Brian, vuelvo a más tardar a las 5:30, solo nosotros”, y estaba firmada por “Stone F”. Según su testimonio, el mensaje hacía referencia a una “conexión especial” que el remitente afirmaba no haber tenido con nadie más. Joseph añadió que, de manera paralela, la gira había extraviado su mochila, en la que se encontraba la llave de su habitación.

Joseph aseguró que reportó de inmediato la situación tanto al hotel como a la organización del tour. Sin embargo, días después fue despedido bajo el argumento de que la gira “tomaría otro rumbo”, aunque sostiene que posteriormente fue contratado otro músico para ocupar su lugar.

En la demanda, el violinista también afirmó que el actor de En busca de la felicidad incurrió en conductas de grooming desde que se conocieron. Según su declaración, ambos pasaban largos periodos a solas y, en una ocasión, Smith le habría expresado: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.