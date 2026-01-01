Milagro Flores: “Quizá doy mucho de mí y eso aburre”

Milagro Flores ha iniciado el año 2026 con un mensaje lleno de melancolía.
Y es que la presentadora hondureña recurrió a sus redes sociales para expresar, una vez más, sus sentimientos, luego de su pública separación con el tiktoker Supremo.
La bella hondureña compartió una imagen en la que se ve una caricatura triste con el siguiente mensaje: “Quizá doy mucho de mí y eso aburre”.
Sus seguidores han tomado esta imagen como un mensaje claro de la situación sentimental que está atravesando la famosa reportera en estos momentos.
LEA: Supremo recibió el 2026 en la iglesia y acompañado de su madre
Y es que hace tan solo unos días, Milagro Flores y Supremo confirmaron que su historia había llegado a su final, después de varios meses de estar "conociéndose", pero sin llegar a formalizar su relación.
Y aunque Supremo también ha revelado sentirse triste y con el corazón roto, Milagro Flores asegura que ella desea una relación seria donde le hagan sentir amada y valorada.
Sus fans le muestra apoyo
Sus seguidores de Facebook reaccionaron a la conmovedora publicación de Milagro, y le animaron a seguir adelante.
"Quizá eres demasiado para quién no ha tenido nada... No dejes de seguir siendo única, auténtica sigue brillando. FELIZ AÑO NUEVO", escribió Johanna Portillo.
"No mi vida el problema son ellos . Antes yo te criticaba por qué pensé que todo era show, pero sinceramente eres una gran chica, el hecho de que seas una chica simpática y sepa vestir bien no te hace ser una mujer cualquiera como muchos suelen decir. Eres una guerrera, una mujer fuerte, cumples todo lo que te propones y eso habla mucho de ti. Con todos los videos que fui viendo sinceramente vi que también diste mucho y no quiero hablar mal del otro simplemente yo hablo lo que veo en ti, no sé por qué realmente terminaste con él, pero en un "live" dijo ´él mismo que tú le pediste dos días para estar con él y él prefirió facturar que estar contigo. Si fue así hiciste lo correcto en alejarte tú no has hecho nada mal mi niña sigue así bendiciones Mili", opinó por su parte la usuaria Merary Rodríguez Pérez.
"Así somos, pero es lo mejor, porque somos leales y entregadas, allá quien se pierda de un verdadera mujer... Eres bella y nunca te arrepientas de nada", dijo Eliam Medina.
Y así son los miles de comentarios que ha recibido la carismática presentadora de televisión, quien atraviesa un difícil momento.