Milagro Flores: “Quizá doy mucho de mí y eso aburre”

San Pedro Sula, Honduras.

Milagro Flores ha iniciado el año 2026 con un mensaje lleno de melancolía.

Y es que la presentadora hondureña recurrió a sus redes sociales para expresar, una vez más, sus sentimientos, luego de su pública separación con el tiktoker Supremo.

La bella hondureña compartió una imagen en la que se ve una caricatura triste con el siguiente mensaje: “Quizá doy mucho de mí y eso aburre”.

Sus seguidores han tomado esta imagen como un mensaje claro de la situación sentimental que está atravesando la famosa reportera en estos momentos.

LEA: Supremo recibió el 2026 en la iglesia y acompañado de su madre

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Y es que hace tan solo unos días, Milagro Flores y Supremo confirmaron que su historia había llegado a su final, después de varios meses de estar "conociéndose", pero sin llegar a formalizar su relación.

Y aunque Supremo también ha revelado sentirse triste y con el corazón roto, Milagro Flores asegura que ella desea una relación seria donde le hagan sentir amada y valorada.