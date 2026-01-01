  1. Inicio
Supremo recibió el 2026 en la iglesia y acompañado de su madre

Los seguidores del tiktoker le han felicitado por esta nueva etapa de su vida.

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 10:57 -
  • Redacción web
Después de confirmar que su vínculo con Milagro Flores había llegado a su fin, Supremo decidió celebrar las fiestas de Año Nuevo junto a su madre y en la casa de Dios.

El tiktoker sorprendió a sus seguidores al compartir varias fotografías en su cuenta de Instagram, en las que aparecía en la iglesia y vestido con un elegante traje.
"Bienvenido 2026", escribió Supremo en la descripción de la publicación que cuenta con más de 34, 000 " Me gusta".

Los seguidores de Supremo le han felicitado por esta nueva etapa de su vida, y le animaron a seguir adelante.

"Sería increíble ver una nueva faceta de supremo", "Aaaaw fuiste a casa. Me alegra", "La madre es la mujer más valiosa de esta vida supremo, eres grande por tu bondadoso corazón", "Qué elegante, Lester y su madre", "Solo se que eres gran persona muy bondadosa con mente de niño que no a madurado todavía y un gran corazón amoroso y bueno que tienes feliz año nuevo, Supremo" y "Dios tiene propósito para su vida Supremo", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.
En las imágenes que compartió Supremo se le puede ver con un aspecto alegre, pero más sereno. En otras también se observa al creador de contenido muy concentrado durante la prédica.

En una entervista reciente, Supremo admitió tener el corazón roto después de que las cosas no funcionaran con la presentadora de televisión, Milagro Flores.

Sin embargo, Supremo dijo que respetaba la decidión de Milagro Flores, y que le deseaba lo mejor en este 2026.
Y pese a que ambos ya confirmaron que no están juntos, muchos de sus seguidores les han animado a luchar por su amor.

Por los momentos, Supremo parece concentrado en sus propios proyectos y en esta nueva faceta. "Ya listo para ir a la iglesia", escribió el tiktoker en esta imagen que compartió en su cuenta de Facebook.

Lester Cardona, de 31 años de edad, y mejor conocido como "Supremo", es uno de los tiktokers más famosos de Honduras. Cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok, y millón de seguidores en Instagram.

