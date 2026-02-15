"Miles de hondureños morirán": la respuesta de Bukele al ministro de Seguridad de Honduras

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó fuertes declaraciones contra el nuevo Gobierno de Honduras al advertir que “miles de hondureños morirán” a raíz de la postura expresada por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, sobre el modelo de seguridad salvadoreño.
El pronunciamiento fue publicado la madrugada de este domingo en su cuenta de X, donde el mandatario aseguró que había evitado opinar desde la toma de posesión del presidente Nasry Asfura, el pasado 27 de enero.
"Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad”, escribió Bukele.
No obstante, explicó que decidió romper el silencio tras escuchar recientes declaraciones del titular de Seguridad hondureño.
“Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad”, afirmó Bukele.
La frase más contundente de su mensaje fue una advertencia directa sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría esa postura.
“Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, culminó el gobernante salvadoreño, en un mensaje que generó reacciones en redes sociales.
Las palabras de Bukele surgen luego de una entrevista brindada por Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, en el foro “Hablemos con hechos”, conducido por el periodista Darío Banegas.
En ese espacio, el funcionario describió el modelo implementado en El Salvador como “interesante” y “de mucho estudio”, aunque aclaró que responde a condiciones específicas.
“No es una receta para replicar exactamente en todos los países”, manifestó Velásquez, al señalar que Honduras y El Salvador, aunque vecinos, tienen realidades distintas. “Territorialmente hablando, El Salvador cabe en Olancho”, expresó durante la entrevista.
El ministro hondureño también indicó que El Salvador cuenta con más de 60.000 policías y militares y sostuvo que existe “un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos”.
Las declaraciones fueron interpretadas por Bukele como una defensa de garantías para estructuras criminales, lo que motivó su reacción pública. Hasta el momento, el Gobierno de Honduras no ha emitido un posicionamiento oficial tras el mensaje del presidente salvadoreño.