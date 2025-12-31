"El Charro" no podrá celebrar Año Nuevo con sus hijos por culpa de su ex

Estados Unidos.

El creador de contenido, cantante y empresario, Erik Roberto, "El Charro", recurrió nuevamente a sus redes sociales para expresar su frustración por no poder celebrar las fiestas de Año Nuevo con sus tres hijos, producto de su matrimonio con Mayra Alejandra, "La Mayrita".

Y es que desde que la famosa pareja de las redes sociales anunció su separación, tanto Erik como Mayra se han visto envueltos en un espiral de polémicas que incluyen acusaciones de violencia doméstica, infidelidades, abuso de sustancias y otras faltas de respeto.

Y aunque "El Charro" ha admitido que cometió muchos errores durante su matrimonio con "La Mayrita", ahora afirma ser un nuevo hombre. Asimismo, dice que ha dejado atrás los vicios, y ahora presume su felicidad con su nueva pareja, una joven 20 años menor que él, a quien solo se le conoce como "La Chica Misteriosa".

No obstante, Erik ha manifestado que considera injusto todo el "hate" (críticas) que recibe en redes sociales, así como las supuestas actitudes de su expareja, a quien acusa de no dejarlo ver a sus hijos.

"No pude pasar Navidad ni Año Nuevo con mis hijos. No por falta de amor, sino porque por órdenes de ella, mi suegro me echó a la policía. Duele que se use a los hijos para controlar. Pero ser buen padre no se borra. Mis hijos saben quién soy. El tiempo pondrá todo en su lugar. Los amo Vale Torres", escribió Erik "El Charro" en la descripción de un video que compartió en sus redes sociales.