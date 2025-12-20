"El Charro" presume romance con una chica 20 años menor, tras su divorcio con "La Mayrita"

Erik Roberto Torres, mejor conocido como El Charro, se ha convertido en blanco de crítticas en los últimos días. Y es que tras su mediática separación de Mayra Alejandra, “La Mayrita”, con quien compartió escenario y redes sociales durante años, el cantante de origen mexicano ha decidido darle una nueva oportunidad al amor.

En la imagen: A la izquierda, El Charro con su nueva novia, y en la derecha, Mayra Alejandra, su exesposa.