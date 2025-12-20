"El Charro" presume romance con una chica 20 años menor, tras su divorcio con "La Mayrita"

Erik Roberto Torres, mejor conocido como El Charro, se ha convertido en blanco de crítticas en los últimos días. Y es que tras su mediática separación de Mayra Alejandra, “La Mayrita”, con quien compartió escenario y redes sociales durante años, el cantante de origen mexicano ha decidido darle una nueva oportunidad al amor.
En la imagen: A la izquierda, El Charro con su nueva novia, y en la derecha, Mayra Alejandra, su exesposa.
Y es que unos meses después de que se confirmara su divorcio de "La Mayrita", Erik ha puesto sus ojos en una jovencita, a quien le dobla la edad. Esto ha desatado una ola de comentarios de sus seguidores en redes sociales.
Aunque el Charrito no menciona nunca el nombre de la joven, solo se refiere a ella como la "chica misteriosa", si suele compartir varios momentos junto con ella en sus redes sociales.
Y mientras algunos celebran que el artista haya encontrado la felicidad, otros cuestionan la diferencia de edad y el rápido inicio de esta nueva etapa sentimental.
"Les presento a esta niña de 20 años que trae un potencial increíble para romper durísimo en redes. Increíblemente, con mi apoyo, le abrimos su página en Facebook... y en tiempo récord ya alcanzó 125,000 seguidores. Así como hice brillar a La Mayrita, también haré de #LaChicaMisteriosa un superéxito. Prepárense, porque lo que viene se va a salir de control", escribió hace unos días Erik Roberto Torres, mejor conocido como El Charro.
Al principio, El Charro negaba el tener una romance con la misteriosa jovencita, e incluso dijo que solo era un "proyecto" y una chica a quien él quería ayudar.
"Me llegó un mensajito de una conocida de Mayra diciéndome que “la pobre anda celosísima” porque ahora me ven con una mucho menor que ella. Tranquila, Mayrita, no te enceles. Ella solamente es mi amiga, una niña de 20 años que me está acompañando en esta etapa de cambios y vida sana. Tú disfruta tu proceso, que estoy seguro que vas a terminar amando a tu entrenador. Un consejo de cuates, Mayrita: Dale unos buenos viajecitos, regálale uno de mis caballos y vas a ver cómo lo conquistas más. Yo por mi lado, sigo enfocado en mi sobriedad, en trabajar, en hacer ejercicio y en rodearme de gente que me suma, no que me resta. Lo demás... que hable la gente", escribió Erik en sus redes sociales, el pasado 9 de diciembre.
Por otro lado, El Charrito negó que él sea el "sugar daddy" de la jovencita, como muchos afirman en redes: "¿Sugar daddy? No, señoras.Yo no mantengo a nadie. Si apoyo a una jovencita es porque tiene talento, disciplina y hambre de crecer, no porque ande comprando cariño. Aprendan a diferenciar: impulsar a alguien no es ser su sugar, es tener visión. Hablen lo que quieran... yo sigo creando éxitos", comentó en otro post.
Sin embargo, El Charro por fin admitió que está en una relación con la misteriosa joven. Fue a través de sus redes sociales donde confirmó que había presentado oficialmente a su novia en una cena familiar.
"Presentando oficialmente a mi nueva novia en la posada en nuestra empresa... Agradecido por la familia, por los nuevos comienzos y por compartir momentos que marcan etapas", escribió Erik, El Charrito, el pasado viernes 19 de diciembre en sus redes sociales.
En otra publiación, El Charrito confirmó que en enero, su nueva novia se someterá a una cirugía para aumentarse los senos.
En enero La Chica Misteriosa se hace los senos. Y cuando llegue el momento... tal vez la revele para que la conozcan. Paciencia...Lo bueno se cocina lento, y a fuego alto. Y a todos los que la critican por flaquita: agárrense porque está comiendo como reina y entrenando como toda una profesional. El proceso se respeta...el resultado va a cerrar bocas", agregó el creador de contenido.
En medio de todo el revuelo por el nuevo romance de El Charrito, Mayra Alejandra, su ex esposa y madre de sus tres hijos, se ha mantenido al margen, y enfocada en sus nuevos proyectos, entre ellos, el estreno de su podcast: "Sin tantita, pena".
La madre de tres también continúa concentrada en la creación de contenido y otros negocios familiares.
Erik y Mayra Alejandra, conocidos como "La Mayrita y el Charrito", eran famosos en redes sociales por compartir varios videos de comedia y situación sobre su vida de casados y padres de familia.
Sin embargo, con el paso del tiempo se dio a conocer que el matrimonio de El Charrito y la Mayrita, no era tan perfecto como se creía. También salió a la luz que el artista fue infiel a su esposa.
Pese a sus problemas de pareja, El Charrito y la Mayrita, se reconciliaron e intentaron darle una oprtunidad al amor. Sin embargo, en este 2025, la pareja decidió poner punto y final a su historia de amor.
En redes sociales circulan varias teorías de que La Mayrita y el Charrito no terminaron su relación en buenos términos, y que ambos están envueltos en una batalla legal.