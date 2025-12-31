  1. Inicio
  2. · Espectáculos

¿Distanciados? David Beckham no incluye a Brooklyn en mensaje de Año Nuevo

Allegados a la familia Beckham aseguran que Brooklyn y su esposa, Nicola, bloquearon a David y Victoria en redes sociales.

  • Actualizado: 31 de diciembre de 2026 a las 16:34 -
  • Redacción web
¿Distanciados? David Beckham no incluye a Brooklyn en mensaje de Año Nuevo

David y Victoria Beckham estarían distanciados de su hijo Brooklyn.
Londres, Inglaterra.

La mala relación entre David Beckham y su hijo mayor, Brooklyn Beckham, volvió a intensificarse después de que el ex futbolista no lo mencionara en su mensaje de fin de año.

Y es que Beckham compartió en Instagram un resumen de los momentos más importantes de su 2025, incluyendo celebraciones personales y familiares, así como imágenes junto a su esposa Victoria Beckham y sus hijos Romeo, Cruz y Harper.

"Me siento muy afortunado de haber tenido el año que he tenido en 2025 lleno de momentos que nunca olvidaré desde mis 50 años, hasta convertirme en caballero y luego terminar con ganar la MLS como dueño, estoy tan agradecido a mi increíble esposa , mis increíbles hijos y mis amigos", declaró Beckham.

Sin embargo, Brooklyn no apareció en las fotografías ni fue mencionado, aunque desde hace meses hay una disputa familiar que causó el distanciamiento.

De acuerdo con reportes, Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, no asistieron a eventos clave del año, como el cumpleaños 50 de David ni a la ceremonia en la que fue nombrado caballero.

Allegados le comentaron a People que el conflicto ha generado distancia emocional y digital, ya que Brooklyn y Nicola bloquearon a David y Victoria en redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias