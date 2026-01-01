Jennifer López: "Si tuvieras este cuerpo, también te vestirías como yo"

Estados Unidos.

Jennifer López despidió el año 2025 con el inicio de su nueva residencia en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Up All Night, su espectáculo en The Colosseum del Caesars Palace, debutó el pasado 30 de diciembre con más de dos horas de música, coreografías y múltiples cambios de vestuario.

Durante el show, la artista interpretó varios de sus éxitos más conocidos, entre ellos Dance Again, Let’s Get Loud, I’m Into You, Jenny From the Block y On the Floor. En ese contexto, López también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales por su imagen y la forma en que viste a sus 56 años.

“Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”, dijo la cantante y actriz estadounidense ante el público, según se observa en un video compartido en TikTok.

La Diva del Bronx añadió que incluso se ríe de algunos comentarios, como aquellos que cuestionan que pose con la boca abierta.

La artista abordó directamente los señalamientos sobre su vestuario:

“¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”, dijo JLo. “Y yo digo: ‘Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo’”, respondió, provocando la reacción del público mientras lucía un minivestido verde de lentejuelas con flecos, que posteriormente cubrió con una falda de plumas.