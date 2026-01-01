Jennifer López: "Si tuvieras este cuerpo, también te vestirías como yo"

Jennifer López despidió el año 2025 con el inicio de su nueva residencia en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Up All Night, su espectáculo en The Colosseum del Caesars Palace, debutó el pasado 30 de diciembre con más de dos horas de música, coreografías y múltiples cambios de vestuario.
Durante el show, la artista interpretó varios de sus éxitos más conocidos, entre ellos Dance Again, Let’s Get Loud, I’m Into You, Jenny From the Block y On the Floor. En ese contexto, López también se refirió a las críticas que recibe en redes sociales por su imagen y la forma en que viste a sus 56 años.
“Gracias a Dios llevo haciendo esto durante mucho tiempo. Puedo ignorar mucho de ello. Realmente no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”, dijo la cantante y actriz estadounidense ante el público, según se observa en un video compartido en TikTok.
La Diva del Bronx añadió que incluso se ríe de algunos comentarios, como aquellos que cuestionan que pose con la boca abierta.
La artista abordó directamente los señalamientos sobre su vestuario:
“¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”, dijo JLo. “Y yo digo: ‘Si tuvieras este trasero, también estarías desnudo’”, respondió, provocando la reacción del público mientras lucía un minivestido verde de lentejuelas con flecos, que posteriormente cubrió con una falda de plumas.
@oldiesvibe @JLO - talks about social media. # #jenniferlopez# #fyp# #jlo# #oldiesvibe# #lasvegas ♬ original sound - OldiesVibe
Defiende su estilo siempre
No es la primera vez que la también empresaria responde a este tipo de críticas. Ya lo hizo en 2020, tras su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira. “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”, declaró JLo entonces a Variety. “Organizamos un espectáculo que fue una celebración de las mujeres y de nuestra cultura latina”, añadió.
Jennifer López dio la bienvenida al año 2026 desde el escenario, acompañada por sus dos hijos, como mostró en su cuenta de Instagram, donde acumula 246 millones de seguidores. Durante la función del 30 de diciembre, también bromeó sobre su mediático divorcio del actor Ben Affleck.
“Y en ese tiempo, solo me he casado dos veces”, dijo al recordar su primera residencia en Las Vegas hace casi una década, para luego corregirse entre risas: “Eso no es cierto. Solo fue una vez. Me sentí como dos veces”.
“Está bien. Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo, estoy creciendo”, afirmó ante más de 4.000 asistentes. “Estoy en mi era feliz”, añadió.
En mayo pasado, antes del inicio de una gira que incluyó presentaciones en España, Jennifer Lopez concedió una entrevista a EL PAÍS, en la que reflexionó sobre sus 35 años de carrera y su evolución personal. “No dejes que las cosas que dicen los demás te afecten. Entiende quién eres, cree en ello, entiende tu poder”, señaló entonces.
El nuevo espectáculo en Las Vegas es el primero de la cantante desde la residencia que realizó entre 2016 y 2018, con 120 funciones que recaudaron más de 100 millones de dólares. Up All Night concluirá el próximo 3 de enero y retomará funciones con ocho presentaciones adicionales en marzo. En febrero de 2024, López lanzó su más reciente disco, This Is Me... Now, el primero en una década.