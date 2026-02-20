El domingo erigen la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en la montaña del Merendón

Los católicos de la montaña del Merendón están de fiesta y se alistan para celebrar a lo grande la creación de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios este domingo 22 de febrero.
La sede de la parroquia será en la aldea de Tomalá, tal como lo anunció el arzobispo Miguel Lenihan, quien presidirá la misa solemne y el rito de la creación de la parroquia el domingo 22 de febrero a las 10:00 am.
Los sacerdotes asignados a la nueva parroquia son: padre Marvin Enrique Guerra Portillo como párroco y vicario el sacerdote Walter Yesid García Giraldo, quienes han permanecido desde hace días trabajando junto a la comunidad.
La nueva parroquia se suma a las 37 que ya tiene la arquidiócesis de San Pedro Sula en Cortés, sirviendo a 44 comunidades en la montaña.
Los pobladores están felices porque tendrán a los sacerdotes de manera permanente. En estos momentos, las comunidades del Merendón son atendidas por los sacerdotes de la parroquia San Vicente de Paul.
Han remozado el templo y trabajan en los últimos detalles para que todo esté listo y que el 22 de febrero se convierta en una fecha histórica en el año de la Santa Misión lanzada por la arquidiócesis de San Pedro Sula.
De esas comunidades también han surgido grandes vocaciones, destacando que desde la comunidad de Santa Marta en El Merendón han surgido cuatro sacerdotes: P. Luis Estévez, P. Jason Guerra, P. Bryan Guerra y el ahora párroco de Nuestra Señora de los Remedios, Marvin Guerra.
Felices y dispuestos
Cristina Reyes, presidenta de la Asociación de Patronatos del Merendón, explicó que hay alegría entre los pobladores y se han tomado importantes determinaciones que la población debe tomar en cuenta.
Se está mejorando la red vial en tramos como Naranjito-Tomalá y otros accesos gracias al apoyo de la municipalidad de San Pedro Sula, explicó.
La presidenta dijo que, a través de un comunicado, se informó a la población que el domingo se cerrará el acceso para carros y motocicletas desde Novedades Monse hasta el campo de futbol.
Permitirán el estacionamiento únicamente en una sola fila con el fin de dejar paso a los carros de emergencia en la localidad. "Lo que buscamos es orden y garantizar la seguridad durante la histórica celebración eclesial para las comunidades del Merendón", dijo.
Como comunidad, asumimos también el compromiso de colaborar, participar activamente y abrir espacios de diálogo, para que esta nueva etapa pastoral sea verdaderamente un camino compartido y de beneficio para todos, sin distinción.
Para formar una parroquia debe haber un determinado grupo de fieles sobre el cual se ejerza la autoridad pastoral; la manera ordinaria de determinarlos es asignando un territorio sujeto a la jurisdicción exclusiva del párroco.