El domingo erigen la parroquia Nuestra Señora de los Remedios en la montaña del Merendón

San Pedro Sula, Honduras

Los católicos de la montaña del Merendón están de fiesta y se alistan para celebrar a lo grande la creación de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios este domingo 22 de febrero.

La sede de la parroquia será en la aldea de Tomalá, tal como lo anunció el arzobispo Miguel Lenihan, quien presidirá la misa solemne y el rito de la creación de la parroquia el domingo 22 de febrero a las 10:00 am.

Los sacerdotes asignados a la nueva parroquia son: padre Marvin Enrique Guerra Portillo como párroco y vicario el sacerdote Walter Yesid García Giraldo, quienes han permanecido desde hace días trabajando junto a la comunidad.

La nueva parroquia se suma a las 37 que ya tiene la arquidiócesis de San Pedro Sula en Cortés, sirviendo a 44 comunidades en la montaña.

Los pobladores están felices porque tendrán a los sacerdotes de manera permanente. En estos momentos, las comunidades del Merendón son atendidas por los sacerdotes de la parroquia San Vicente de Paul.

Han remozado el templo y trabajan en los últimos detalles para que todo esté listo y que el 22 de febrero se convierta en una fecha histórica en el año de la Santa Misión lanzada por la arquidiócesis de San Pedro Sula.

De esas comunidades también han surgido grandes vocaciones, destacando que desde la comunidad de Santa Marta en El Merendón han surgido cuatro sacerdotes: P. Luis Estévez, P. Jason Guerra, P. Bryan Guerra y el ahora párroco de Nuestra Señora de los Remedios, Marvin Guerra.