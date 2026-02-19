¿Cuándo estará habilitada la amnistía municipal en SPS?

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos podrán pagar los impuestos municipales a partir de la próxima semana haciendo uso de la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional.

El Congreso Nacional aprobó un paquete de amnistías que comprendió la Amnistía Tributaria Municipal, además de la Amnistía Energética, Vehicular, para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

El decreto establece que la amnistía municipal es por un término de dos meses a partir de la publicación del Decreto, Amnistía Tributaria Municipal, en todas las municipalidades del país, en el pago de las multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobre tasas y cualquier otro tipo de recargos ocasionados por mora, que vía administrativa o judicial esté acumulada al 31 de diciembre de 2025, en el pago de todos los tributos, tasas y contribuciones municipales.

El gerente de Finanzas, German Rosa, explicó que todo está listo para que los sampedranos puedan pagar con la amnistía a partir del lunes, pues se están actualizando los sistemas.

Una vez realizada la actualización, ya se pueden hacer los pagos en línea y sacar los recibos electrónicos como siempre se ha hecho.

Las personas naturales o jurídicas pueden enterar el pago de sus tributos libres de cargos por mora en el período de vigencia de la presente amnistía de conformidad con lo establecido en la misma, pudiendo la Municipalidad establecer planes de pago que se extiendan fuera del período de vigencia de este Decreto.