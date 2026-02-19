¿Cuándo estará habilitada la amnistía municipal en SPS?

Los sampedranos podrán pagar los impuestos municipales a partir de la próxima semana haciendo uso de la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional.
El Congreso Nacional aprobó un paquete de amnistías que comprendió la Amnistía Tributaria Municipal, además de la Amnistía Energética, Vehicular, para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
El decreto establece que la amnistía municipal es por un término de dos meses a partir de la publicación del Decreto, Amnistía Tributaria Municipal, en todas las municipalidades del país, en el pago de las multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobre tasas y cualquier otro tipo de recargos ocasionados por mora, que vía administrativa o judicial esté acumulada al 31 de diciembre de 2025, en el pago de todos los tributos, tasas y contribuciones municipales.
El gerente de Finanzas, German Rosa, explicó que todo está listo para que los sampedranos puedan pagar con la amnistía a partir del lunes, pues se están actualizando los sistemas.
Una vez realizada la actualización, ya se pueden hacer los pagos en línea y sacar los recibos electrónicos como siempre se ha hecho.
Las personas naturales o jurídicas pueden enterar el pago de sus tributos libres de cargos por mora en el período de vigencia de la presente amnistía de conformidad con lo establecido en la misma, pudiendo la Municipalidad establecer planes de pago que se extiendan fuera del período de vigencia de este Decreto.
Llamado a pagar impuestos municipales
El alcalde Roberto Contreras hace un llamado a los sampedranos para que aprovechen la amnistía tributaria y se pongan al día de los tributos.
Indicó que se ha puesto a disposición de los ciudadanos la plataforma digital de pagos de impuestos, donde pueden consultar sus saldos, emitir recibos y hacer sus pagos en línea.
Los pagos que se pueden realizar en línea son los impuestos de bienes inmuebles, servicios públicos, industria, comercio y servicios, impuesto personal municipal, publicidad y mobiliario urbano y contribución por mejoras.
Una vez habilitada la amnistía, solamente tienen que ingresar al sitio web www.sanpedrosula.hn/recibos/ para generar sus recibos y pagar los impuestos municipales.
También se cuenta con la aplicación móvil Soy SPS+ para emitir los recibos o pagar directamente con el número de recibo los tributos municipales.