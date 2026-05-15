Matan a exjugador del CF Catrachito y emprendedor en Morazán, Yoro

Morazán, Yoro

Consternación y profundo pesar ha causado en este municipio del departamento de Yoro el fallecimiento de Manuel Ardon, un joven emprendedor, exjugador del Club Deportivo CF Catrachito de Morazán y patrocinador activo del equipo local.

La noticia ha generado un fuerte impacto entre familiares, amigos y conocidos, quienes lo recuerdan como una persona trabajadora, solidaria y muy vinculada a las actividades deportivas del municipio. Su partida ha provocado múltiples muestras de pesar en la comunidad.

Ardon se destacó no solo por su faceta como emprendedor, sino también por su compromiso con el fútbol local, defendiendo los colores del CF Catrachito de Morazán, donde compartió su pasión por el deporte junto a otros jóvenes del sector.

Ardón también era un reconocido comerciante en el municipio, propietario de una tienda de accesorios tecnológicos y artículos escolares en Morazán, Yoro, negocio con el que se había ganado el aprecio de sus clientes por su trato amable y su espíritu emprendedor.

En medio del dolor, allegados han expresado su solidaridad en redes sociales con la familia doliente y han pedido fortaleza para afrontar esta irreparable pérdida. “Paz y resignación a sus familiares”, han sido algunas de las expresiones difundidas en redes sociales.