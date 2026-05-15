Marathón vs Olimpia, EN VIVO: ¡Se juegan todo en triangulares! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

¡Clásico de alto voltaje! La fase de las triangulares entran a su recta final y las emociones están a tope. Esta noche, el Estadio Morazán recibe un electrizante cotejo, uno que podría definir todo o dejarlo para el último duelo: Marathón vs Olimpia. Los Verdolagas y Albos vuelven a verse las caras en una jornada 5 que promete muchas emociones. Y es que, los locales se juegan todo para mantenerse con vida en el Clausura 2026, mientras que los leones harán lo posible por sellar su pase a la final. Marathón llega con sed de revancha después de perder 3-2 ante los albos en el duelo de ida, resultado que permitió al equipo de Eduardo Espinel tomar el liderato del sector y depender ahora únicamente de sí mismo para clasificar a la gran final.

Actualmente, Olimpia lidera el Grupo A con seis puntos, mientras que Real España y Marathón suman tres unidades cada uno. Por esa razón, el compromiso de esta noche será determinante para las aspiraciones de los tres clubes. Si Olimpia consigue la victoria en San Pedro Sula, llegará a nueve puntos y asegurará su boleto directo a la final del Clausura 2026, dejando a Marathón y Real España sin posibilidades de aspirar al título liguero. Por otra parte, si el encuentro termina empatado, Olimpia alcanzaría siete puntos y se mantendría como líder de la triangular. Ese resultado también eliminaría automáticamente a la Máquina de Jeaustin Campos, pero dejaría con esperanzas de vida al Monstruo Verde de Pablo Lavallén. En ese escenario, los verdes llegarían obligados a vencer al Real España en la última fecha para intentar clasificar a la final, dependiendo además de la diferencia de goles, ya que el punto invisible favorece únicamente a los aurinegros por haber terminado líderes en las vueltas regulares. Eso significa que, si Olimpia y Marathón terminan igualados en puntos al cierre de la triangular, la clasificación se definiría por diferencia de goles y no por el beneficio deportivo. Finalmente, si el Olimpia cae esta noche en el estadio Morazán, el Grupo A quedaría completamente abierto para la última jornada. Marathón alcanzaría seis puntos, igualaría a los albos y mantendría vivas sus aspiraciones de avanzar a la final. Además, le devolvería esperanzas al Real España, que todavía tendría opciones de clasificar dependiendo de los resultados de cierre en la triangular.

Hora y dónde ver el Marathón vs Olimpia