Florentino ya eligió: confirman el nuevo técnico del Real Madrid en reemplazo de Arbeloa

Los últimos acontecimientos vividos en el Real Madrid, desde la pelea entre Valverde y Tchouaméni al estallido de Mbappé contra Arbeloa tras el partido del jueves ante el Oviedo, refuerzan la apuesta por un perfil como el de Mou, al que se considera el único capaz de poner orden en el polvorín en el que se ha convertido el vestuario del Madrid.