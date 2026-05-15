Florentino ya eligió: confirman el nuevo técnico del Real Madrid en reemplazo de Arbeloa

Se confirma el entrenador que ha elegido Florentino Pérez para que se siente en el banquillo del Real Madrid en reemplazo de Álvaro Arbeloa.
En España anuncian ya el nombre del técnico que llegará al Santiago Bernabéu para tomar el lugar de Arbeloa tras una temporada para el olvido en el Real Madrid.
Real Madrid ha firmado una temporada sin títulos en medio de una crisis de resultados y en el vestuario con peleas entre futbolistas y con el actual técnico Álvaro Arbeloa.
Florentino Pérez ya ha elegido al nuevo entrenador para la próxima campaña en la que buscará acabar con el reinado del Barcelona de Hansi Flick, que viene domando al Real Madrid en las últimas dos temporadas.
El futuro de Arbeloa llegará a su fin tras la conclusión de la actual temporada luego de ocupar el puesto de Xabi Alonso. Florentino Pérez volverá a mover el banquillo del Real Madrid.
Y el elegido de Florentino Pérez no es otro que José Mourinho, entrenador portugués que volverá al Real Madrid más de 10 años después, según confirma el diario español Marca.
El diario Marca asegura que "el regreso de José Mourinho al Real Madrid es sólo cuestión de tiempo".
El portugués se ha quedado solo en la carrera por ser el próximo entrenador de los merengues. "José Mourinho será, al 99,9%, el próximo entrenador del Real Madrid", afirma Marca.
Mourinho tomará el reemplazo de Álvaro Arbeloa y se convertirá en el cuarto técnico del primer equipo blanco en apenas un año, tras Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el propio Arbeloa.
Los últimos acontecimientos vividos en el Real Madrid, desde la pelea entre Valverde y Tchouaméni al estallido de Mbappé contra Arbeloa tras el partido del jueves ante el Oviedo, refuerzan la apuesta por un perfil como el de Mou, al que se considera el único capaz de poner orden en el polvorín en el que se ha convertido el vestuario del Madrid.
Marca informa que el recién abierto proceso electoral por la presidencia del Real Madrid, puesto en marcha por Florentino Pérez, no interferirá en el aterrizaje de Mourinho en el Bernabéu, que se producirá seguramente cuando acabe la temporada para el equipo blanco, el próximo 23 de mayo.
Fue el propio Florentino el que, de forma indirecta, avaló el regreso de Mou al Madrid en la entrevista concedida el miércoles a La Sexta. "Ya estuvo aquí y elevó nuestro nivel", dijo el presidente al ser preguntado por el luso, el único entrenador del que habló en esa entrevista.
Y es que Florentino Pérez, y no es el único en el Real Madrid, cree que el anterior periodo de Mourinho (de 2010 a 2013) fue determinante en los éxitos que llegaron tras su salida, con esas cuatro Champions en cinco años entre 2014 y 2018.
El resto de detalles, como la desvinculación de Mourinho del Benfica previo pago de una compensación de tres millones de euros, son considerados menores en el Real Madrid, que siempre ha defendido que el dossier del entrenador era relativamente fácil de resolver.
Otra cosa será la renovación de los fichajes en cuanto a salidas, primero, y entradas, en las que el nuevo entrenador del Real Madrid tendrá voz y voto. En ese sentido, el verano será largo en Valdebebas.
Pero lo primero es la llegada de José Mourinho, a falta sólo de la confirmación oficial por parte del club, que aún deberá esperar unos días para que termine la temporada 2025-26.
José Mourinho está en el centro de los rumores para regresar como entrenador del Real Madrid. Aunque él ha declarado públicamente que está enfocado en su actual contrato con el Benfica y que no ha tenido contacto directo con el club blanco, la prensa deportiva de España confirma que es el elegido del presidente Florentino Pérez.
Mourinho dirigió al Real Madrid durante tres temporadas, logrando 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España, destacando por romper la hegemonía del Barcelona en aquel momento y devolverle competitividad europea al equipo, algo que busca hoy en día el club merengue.
Mourinho no la tendrá fácil en un vestuario lleno de egos y que ha estado en el foco de la prensa tras varios escándalos.