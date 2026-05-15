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Deco ya viajó por él: Barcelona se apresura y va a negociar inesperado fichaje

Barcelona busca al reemplazo de Lewandowski: quiere inesperado fichaje y se conoce la postura de su actual equipo.

Deco ya viajó por él: Barcelona se apresura y va a negociar inesperado fichaje
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Ante la inminente salida de Robert Lewandowski, el Barcelona ya analiza posibles reemplazos del polaco y que podrían llegar en el próximo mercado de fichajes.
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Después de ganar el título de la Liga Española 2025-2026, la institución azulgrana ya se pone manos a la obra para confeccionar su plantilla para la siguiente campaña.
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Una de las zonas que al parecer sufrirá cambios es la ofensiva. Todo parece indicar que Robert Lewandowski dejará las filas del cuadro azulgrana y su destino apunta a la Serie A o MLS.
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"Ya veremos. Seguramente esperaré a que aparezcan distintas opciones y entonces decidiré qué es lo mejor para mí y para mi familia, así que seguramente todavía habrá que esperar un poco", expresó el polaco.
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En primera instancia, el Barcelona estaba mostrando interés en Julián Álvarez. Sin embargo, el aspecto económico es uno de los obstáculos para hacerse de los servicios del argentino.
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Tras la negativa de poder contar con el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, el Barcelona ya evalúa otras opciones.
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De hecho, Deco - director deportivo del club - viajó a Londres para ver a uno de los que podría ser su inesperado fichaje en el próximo mercado de pases.
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Y es que, según informó SPORT este viernes, el directivo ha partido rumbo a Inglaterra con el objetivo de reunirse con los representantes del futbolista.
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Hablamos de João Pedro, actual jugador del Chelsea de la Premier League. El brasileño está en la mira del cuadro azulgrana: encaja en el esquema que quiere incorporar para la siguiente campaña.
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"En el Barça quieren moverse con tiempo y anticipación, conscientes de que la situación económica obliga a trabajar todos los escenarios con calma y mucha planificación", informa el medio antes mencionado.
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Todo esto se da en la previa de la final de la FA Cup entre el Chelsea y Manchester City, en donde João Pedro es el objetivo principal de las reuniones.
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Sin embargo, para esta operación, el Barcelona tampoco tendrá una tarea fácil, ya que el Chelsea depositó 70 millones de euros para hacerse con sus servicios, por lo que el traspaso también tendría un alto costo.
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Desde los Blues tienen una postura clara. Intentarán retener al brasileño y solo lo dejarían ir si la oferta es buena.
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En la actual temporada, João Pedro lleva 20 goles y 6 asistencias tras 53 partidos disputados con el cuadro londinense.
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Deco buscaría avanzar en las negociaciones con los agentes del brasileño antes del inicio del Mundial 2026. João se coloca como uno de los favoritos en la dirección azulgrana.
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