Génesis PN vs Olancho FC, EN vivo hoy en Liga nacional: hora y dónde ver

La Paz, Honduras.

Génesis FC recibe esta tarde al Olancho FC en el estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz por la quinta jornada de las triangulares finales. El partido, con inicio programado a las 3:45 pm, llega con un escenario definido: los locales dependen de sí mismos para seguir con vida en la lucha por el boleto a la gran final, mientras que los olanchanos necesitan puntuar sí o sí para mantenerse con opciones.

MINUTO A MINUTO - EL JUEGO: 1-1

Minuto 65 -- ¡Increíble! Cameillito Delgado sacó un potente disparo desde larga distancia y el balón volvió a estrellarse en el travesaño, siendo ya la tercera vez que el poste juega a favor del equipo local.

Minuto 59 -- Olancho FC pidió revisión tras una posible mano y reclamo de penal en el área, pero luego de analizar la jugada, el árbitro determinó que no hay falta.

Minuto 56 -- ¡Qué oportunidad! Meléndez tuvo el segundo gol tras recibir un pase dentro del área, pero su remate se fue desviado cuando ya se cantaba el tanto.

Minuto 51 -- ¡UFFF! Kevin López estuvo a centímetros de marcar un golazo tras ejecutar un tiro libre que terminó estrellándose en el travesaño.

Minuto 46 -- ¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Minuto 45 + 4 -- ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Génesis PN y Olancho FC se marchan al descanso igualados en el marcador.

Minuto 40 -- Olancho FC intenta marcar el segundo.

Minuto 34 -- Diego Rodríguez se animó con un remate a portería, pero el disparo pegó en el poste. Olancho FC sigue insistiendo en busca del segundo gol.

Minuto 31 -- Olancho FC tiene un tiro libre muy peligroso al borde del área, una oportunidad clara para volver a ponerse en ventaja en este duelo de alta tensión.

Minuto 24 -- ¡GOOOOOOOOOL DE GÉNESIS PN! Empata el partido Denilson Núñez, que aparece para igualar el marcador ante Olancho FC en las triangulares del Clausura 2026.

Minuto 22 -- Gran reacción del guardameta de Olancho FC, que evita el segundo de Génesis FC tras un potente remate de Denilson Núñez desde fuera del área.

Minuto 16 -- Gabriel Araujo estuvo muy cerca de cometer el mismo error que Juan Mosquera, tras un despeje de cabeza que casi termina en autogol. Olancho FC vuelve a salvarse por poco.

Minuto 13 -- Génesis PN intenta reaccionar tras encajar el gol en los primeros minutos, pero se encuentra con una defensa de Olancho FC bien ordenada y sólida en el fondo.

Minuto 4 -- ¡GOOOOOOOL DE OLANCHO FC! Los Potros abren el marcador tras un autogol de Juan Mosquera, que termina poniendo en ventaja al conjunto olanchano frente a Génesis PN.

Minuto 2 -- Angel Tejeda creo la primera jugada de peligro tras un disparo pero se fue desviado.

Minuto 1 -- ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Génesis PN y Olancho FC ya se enfrentan por la jornada 5 de las triangulares del Clausura 2026 en un duelo clave por el boleto a la gran final.