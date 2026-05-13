Madre de Keyrol rompe el silencio: revela la verdad sobre decisión de su hijo

Inglaterra, Estados Unidos.

Norales explicó que hay un hondureño, que no tiene nada qué ver con el fútbol pero fue el puente entre Keylor y la Federación de Fútbol de Honduras. "Aquí no se ha hablado lo suficiente de una persona que tuvo una labor silenciosa, pero histórica, en todo este proceso", comentó.

Sandra Norales , madre del delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa , quien recientemente decidió representar a la Selección de Honduras, hizo revelaciones impactantes de cómo se convenció a su hijo.

La esposa de Maynor Figueroa agradeció a este catracho que vive en el Reino Unido y explicó cómo se desarrolló todo. "Quiero agradecer públicamente a nuestro amigo personal colega Rafael Guillén, un hondureño que vive en Irlanda y que creyó en esto desde el inicio".

Y agregó: "Rafael fue el puente que conectó a la Federación de Honduras con nuestra familia en un momento clave, siempre con respeto, humildad y amor genuino por Honduras. Muchas veces las personas solo ven el resultado final, pero detrás de las grandes decisiones existen personas que trabajan lejos de las cámaras y sin buscar reconocimiento. Hoy quiero darte amigo este momento".

Y es que el joven delantero que milita en las inferiores del Liverpool de Inglaterra en su momento representó a las selecciones Sub-17 y Sub-20 con Estados Unidos. El futbolista tuvo que esperar mucho tiempo para decirle sí a la H.

El papel de Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras y del entrenador de la H, José Francisco Molina, fue vital para que Figueroa sea ahora una de las opciones en ataque que tendrá el cuadro nacional.

Finalmente, Sandra comentó: "La historia también debe reconocer a quienes ayudan a construirla. Gracias Rafael Guillén por tu apoyo, tu confianza y tu gran labor para el fútbol hondureño", escribió Sandra en su cuenta de Facebook.