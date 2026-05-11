Keyrol Figueroa tras unirse a Honduras: "Toda mi vida me he sentido hondureño"

Londres, Inglaterra.

La Federación de Fútbol de Honduras sorprendió este lunes 11 de mayo al anunciar oficialmente que Keyrol Figueroa formará parte del proceso de la Selección Nacional de Honduras, dejando atrás su etapa con las categorías menores de Estados Unidos y abriendo un nuevo capítulo en su prometedora carrera futbolística. La noticia ha generado una enorme ilusión entre los aficionados catrachos, quienes desde hace varios años soñaban con ver al delantero del Liverpool FC vistiendo la camiseta de la “H”.

El atacante, hijo del histórico capitán hondureño Maynor Figueroa, tomó finalmente la decisión de representar al país donde nació su familia futbolística, pese a haber disputado múltiples torneos juveniles con Estados Unidos, incluyendo la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023. La Federación de Honduras acompañó el anuncio con un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde aparece Keyrol junto a su padre Maynor sosteniendo una conversación cargada de emoción sobre lo que significa vestir la camiseta hondureña. “Hoy quiero anunciarles mi decisión para representar a mi país: ¡Vamos Honduras!”, comenzó diciendo el joven delantero en el video compartido por la federación. Durante la conversación, Maynor Figueroa le explicó a su hijo lo especial que significa representar a Honduras. “De lo más bonito, es de lo más hermoso”, respondió el exdefensor hondureño cuando Keyrol le preguntó cómo se siente jugar para la selección nacional. Posteriormente, Maynor le consultó a su hijo si quería continuar el camino que él dejó marcado en la Bicolor. “Sí, 100%”, respondió Keyrol sin dudar.

El atacante del Liverpool también aprovechó el momento para dejar claro que nunca cerró las puertas a Honduras pese a su pasado con las selecciones menores estadounidenses. “De mi parte nunca dije que no. Toda mi vida me he sentido hondureño. Estoy muy alegre, es una gran responsabilidad. Es un día muy importante para mí y para todos nosotros”, expresó emocionado. Durante los últimos años, Keyrol fue una de las piezas importantes en las selecciones menores de Estados Unidos, participando en procesos Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-20. Su crecimiento en las inferiores del Liverpool llamó la atención internacional por su capacidad goleadora, velocidad y potencia física, características que lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol juvenil norteamericano. Sin embargo, el sentimiento familiar y el deseo de representar a Honduras terminaron siendo decisivos para tomar la determinación de vestir los colores de la “H”. El chico del Liverpool reiteró que jamás le dijo que no a la selección hondureña y se mostró feliz de formar parte de la Bicolor. Desde la llegada de los españoles Francis Hernández y José Francisco Molina a la H, la Federación trabajó silenciosamente para convencer al delantero de sumarse al combinado catracho, entendiendo que podría convertirse en una pieza clave para el futuro de la selección. La incorporación de Keyrol representa una enorme noticia para Honduras en medio del proceso de renovación generacional. Con apenas 19 años, el delantero ya acumula experiencia internacional en torneos juveniles de alto nivel y continúa desarrollándose en una de las academias más prestigiosas del mundo.