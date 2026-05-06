De La Masía del Barcelona: FFH confirma nuevo "fichaje" a Selección Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Otro más se suma. El trabajo de Francis Hernández está dando sus frutos y luego de anunciar al juvenil Welson Jiménez, este miércoles se ha confirmado un nuevo refuerzo para la Selección de Honduras. Se trata de José Alfredo Rodríguez, quien es jugador de la cantera del Barcelona y quien Hernández convenció para que puede portar la camisa de la 'H'. Rodríguez dio el sí a Francis para unirse a los proyectos de la selección de Honduras y este miércoles se confirmó todo en un comunicado oficial por parte de la FFH.

Esta incorporación es un paso importante en la construcción de un futuro sólido con piezas jóvenes para la Selección de Honduras como el caso de Welson Jiménez y José Alfredo Rodríguez.

Comunicado oficial sobre José Alfredo Rodríguez

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) continúa consolidando su estrategia de fortalecimiento del talento nacional con proyección internacional, anunciando la incorporación del futbolista José Alfredo Rodríguez al proyecto de Selección Nacional. Durante la reciente gira de trabajo en Europa, el Director Deportivo de la FFH, Francis Hernández, sostuvo encuentros clave con el jugador y su entorno familiar, en los cuales presentó el plan de desarrollo y la visión a futuro del fútbol hondureño. Rodríguez, quien forma parte del FC Barcelona, es hijo de padres hondureños. Tras conocer en detalle el proyecto federativo y comprender las oportunidades que este representa para su crecimiento deportivo y formación integral, tanto el jugador como su familia han decidido sumarse a esta iniciativa.