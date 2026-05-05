FFH confirma al nuevo "fichaje" de la Selección de Honduras: ¡Juega en España!

San Pedro Sula, Honduras.

¡OFICIAL! Los trabajos de Francis Hernández, director deportivo, siguen la línea de atraer nuevos talentos a la Selección de Honduras y este martes 5 de mayo la Federación de Fútbol (FFH) anunció el nuevo 'fichaje' que vestirá los colores de la "H" Se trata de Welson Jiménez, delantero de 17 años, que actualmente juega para el Girona de España en dicha categoría y que ya dio el "sí" para formar parte del equipo que ahora comanda el entrenador José Francisco Molina. La "H" continúa su camino de una nueva cara, esto tras quedar fuera del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y ahora, ya tiene la mirada puesta en un nuevo proceso y por ende, darle la oportunidad a esas "joyas escondidas" en el fútbol internacional.

Como parte de su gira, Francis Hernández visitó a Welson Jiménez y en colaboración con su familia, dieron el visto bueno para que el juvenil forme parte de una renovada Selección de Honduras de cara a la Copa del Mundo del 2030. "El jugador del Girona FC, de raíces hondureñas, se suma al proyecto de Selección Nacional tras gestiones en Europa del Director Deportivo Francis Hernández", informó la Federación a través de un comunicado. Y complementan: "Sus padres han respaldado plenamente esta decisión, reafirmando el vínculo familiar con el país y el orgullo de ver a su hijo representar los colores nacionales".

¿Quién es Welson Jiménez?

El jugador del Girona FC en su categoría nació en España, pero es hijo de padres catrachos, Dani Jiménez y Dicla Antúnez, por lo que era una de las opciones elegibles para la Bicolor. El juvenil de 17 años firmó contrato con el equipo del Viejo Continente en julio del 2025 y ha emprendido su aventura desde las reservas del cuadro rojiblanco.

Anunciarán a otro juvenil