Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó Honduras: esto hizo y su mensaje

El fútbol de Honduras acaba de ganar un valioso socio para potenciar su crecimiento. Javier Tebas, presidente de la Liga española, llegó al país centroamericano para integrarse a la III Reunión de Ligas de Centroamérica, un evento impulsado por la Liga de Honduras junto a la Asociación Mundial de Ligas.
La Liga Hondubet, que lidera el balompié nacional, celebró su llegada con un mensaje en sus redes: “Bienvenido a Honduras, presidente. Que su visita sea el comienzo de una era histórica para nuestro deporte”.
El propósito central de la presencia de Tebas, líder de una de las ligas más prestigiosas del mundo, fue fortalecer el balompié local. La agenda incluyó discusiones sobre inteligencia artificial y los progresos tecnológicos en la competición española.
Desde Tegucigalpa, Tebas compartió en su cuenta de 'X' detalles de su encuentro con Jorge Herrera, presidente de la Liga de Honduras: “En Tegucigalpa, reunión con Jorge Herrera, presidente de la Liga de Honduras. Hemos abordado la importancia de las ligas nacionales en la gobernanza del fútbol, los avances de LALIGA en la lucha contra el fraude audiovisual y el uso de la IA, así como vías de colaboración para impulsar la modernización y el desarrollo del fútbol hondureño” escribió en su cuenta de ‘X’ el mandamás de la liga española.
Este diálogo representa un hito inolvidable para el fútbol de Honduras, con expectativas de que inicie una colaboración duradera que beneficie a toda Centroamérica. Podría incluso facilitar el salto de talentos locales hacia el Viejo Continente.
La Liga Hondubet enfatizó en un comunicado: “Este avance reafirma que nuestra Liga Nacional progresa con visión estratégica, dedicación y disposición a alianzas que enriquezcan a clubes, torneos y seguidores”.
Javier Tebas, abogado egresado de la Universidad de Zaragoza, dirige LaLiga desde abril de 2013 y ha sido reconfirmado en el cargo en 2016, 2019 y 2023, con su período concluyendo el próximo año si no busca prórroga.