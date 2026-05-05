Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó Honduras: esto hizo y su mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

El fútbol de Honduras acaba de ganar un valioso socio para potenciar su crecimiento. Javier Tebas, presidente de la Liga española, llegó al país centroamericano para integrarse a la III Reunión de Ligas de Centroamérica, un evento impulsado por la Liga de Honduras junto a la Asociación Mundial de Ligas.

La Liga Hondubet, que lidera el balompié nacional, celebró su llegada con un mensaje en sus redes: “Bienvenido a Honduras, presidente. Que su visita sea el comienzo de una era histórica para nuestro deporte”.

El propósito central de la presencia de Tebas, líder de una de las ligas más prestigiosas del mundo, fue fortalecer el balompié local. La agenda incluyó discusiones sobre inteligencia artificial y los progresos tecnológicos en la competición española.