Nixon Cruz y Tatum recibirían fuertes castigos tras expulsiones ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Después de las infantiles expulsiones en el clásico sampedrano frente al Real España, los jugadores, Nixon Cruz y Anfronit Tatum, recibieron un ejemplar castigo de parte de la Comisión de Disciplina de la Federación y le dicen adiós al torneo Clausura.

Diario LA PRENSA conoció en primicia que el mediocampista que Nixon Cruz venía de cumplir un partido de sanción tras su expulsión frente al Olimpia donde le apelaron y le bajaron un partido, pero esta vez, como era reincidente, al futbolista lo castigaron con cuatro duelos, tres por la expulsión y le devolvieron el que le habían quitado.

El futbolista lamentó en redes sociales, pero al interno del Real España están muy molestos con sus actitudes ya que comprometieron el objetivo del equipo en el cierre del campeonato y el cuadro aurinegro ya no tiene más apelaciones.