Futbolistas de Real España tras ser expulsados vs Marathón: "Es lamentable..."

San Pedro Sula, Honduras.

Real España disputó prácticamente todo el derbi ante Marathón con dos hombres menos. Afronit Tatum y Nixon Cruz vieron la tarjeta roja directa en los primeros 20 minutos, comprometiendo a su equipo en la triangulares. Tatum se fue expulsado tras involucrarse en una disputa y agredir a un rival en el minuto 11, mientras que Nixon por un presunto pisotón contra Damin Ramírez en el 20'. Tan solo cinco minutos después de la primera expulsión, Marathón marcó el único tanto de la tarde por medio de Alexy Vega, y se esperaba que los verdes ampliaran su ventaja cuando la 'Máquina' se quedó con nueve jugadores sobre el campo.

Sin embargo, el cuadro catedrático intentó hacer partido pese a la desventaja numérica y el encuentro finalmente terminó con el 1-0. Tatum y Nixon fueron los grandes señalados por la afición aurinegra y ambos futbolistas salieron al paso para pedir perdón a través de sus redes sociales. "Es lamentable lo que me está pasando en lo personal, soy autocrítico, acepto mis errores y me hago responsable de las consecuencias que se tomen. Me hago responsable de las actitudes inmaduras que he tomado en estos tiempos atrás y ahora porque sucedió en el momento más importante del campeonato", arrancó diciendo Tatum. "Disculpas a todo el conjunto aurinegro y principal a mis compañeros porque sé que no es fácil jugársela con 9 y poner en riesgo al club en instancias finales. Me ha tocado defender a un compañero cuando lo expulsan y en estos momentos ellos hicieron todo lo posible para sacar el partido de la mejor manera. Me siento muy mal porque sé que esto se pudo haber evitado. Mil disculpas, aurinegros", cerró el contención.