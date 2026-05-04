Defensores de Honduras piden análisis objetivo a 100 días de gobierno de Nasry Asfura

La organización Defensores de Honduras se pronunció sobre el debate público generado en torno a los primeros 100 días de la actual administración del presidente Nasry Asfura, haciendo un llamado a que las evaluaciones se realicen con base en datos verificables y criterios objetivos.
A través de un comunicado, la plataforma recordó que “toda gestión pública está sujeta al escrutinio ciudadano” y que la crítica al Gobierno es “legítima, necesaria y saludable en democracia”.
No obstante, advirtió que este ejercicio debe realizarse con responsabilidad. “Dicha crítica debe ejercerse con seriedad, equilibrio y fundamento verificable, evitando la manipulación política, la desinformación o el interés partidario".
La organización indicó que los primeros cien días permiten medir aspectos como dirección, capacidad de mando y prioridades, aunque subrayó que también es necesario considerar el contexto en el que se recibió el Estado.
En ese sentido, detallaron que el país arrastraba “severos rezagos en materia de seguridad ciudadana, obligaciones financieras pendientes, deterioro de servicios públicos esenciales, debilidad institucional, atraso en infraestructura, desempleo, pobreza y una profunda desconfianza ciudadana”.
Defensores de Honduras exhortó a los distintos sectores a contribuir a un análisis más riguroso. “Toda evaluación sobre este período inicial se fundamente en evidencias razonables, datos comparables y propuestas constructivas”.
Asimismo, plantearon que el debate debe abordar temas clave como seguridad pública, economía familiar, salud, educación, finanzas públicas y gobernabilidad democrática.
“Señalar la herencia de problemas no exime al gobierno actual de su deber de resolverlos”, adviertió la plataforma.
Sin embargo, también señalaron que “ignorar la magnitud de los desafíos recibidos tampoco contribuye a una valoración honesta ante el país”.
En su posicionamiento, remarcaron la necesidad de equilibrio entre crítica y gestión. “Honduras necesita una oposición responsable y un gobierno eficaz; necesita crítica útil y no ruido político”.
Asimismo, la organización reiteró que el interés nacional debe "estar por encima de toda disputa partidaria”.