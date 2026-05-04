Defensores de Honduras piden análisis objetivo a 100 días de gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La organización Defensores de Honduras se pronunció sobre el debate público generado en torno a los primeros 100 días de la actual administración del presidente Nasry Asfura, haciendo un llamado a que las evaluaciones se realicen con base en datos verificables y criterios objetivos. A través de un comunicado, la plataforma recordó que “toda gestión pública está sujeta al escrutinio ciudadano” y que la crítica al Gobierno es “legítima, necesaria y saludable en democracia”. No obstante, advirtió que este ejercicio debe realizarse con responsabilidad. “Dicha crítica debe ejercerse con seriedad, equilibrio y fundamento verificable, evitando la manipulación política, la desinformación o el interés partidario".

La organización indicó que los primeros cien días permiten medir aspectos como dirección, capacidad de mando y prioridades, aunque subrayó que también es necesario considerar el contexto en el que se recibió el Estado. En ese sentido, detallaron que el país arrastraba “severos rezagos en materia de seguridad ciudadana, obligaciones financieras pendientes, deterioro de servicios públicos esenciales, debilidad institucional, atraso en infraestructura, desempleo, pobreza y una profunda desconfianza ciudadana”.