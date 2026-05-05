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Acribillan a dos personas cerca del JTR en San Pedro Sula

Dos personas fueron asesinadas dentro de su carro en San Pedro Sula. Esto se sabe del caso

Acribillan a dos personas cerca del JTR en San Pedro Sula

Las víctimas se conducían en un carro color negro cuando fueron interceptadas por un sujeto armado.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés.

Dos personas fueron asesinadas este martes dentro de un vehículo en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés, según información preliminar proporcionada por autoridades policiales.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas (un hombre y una mujer) se conducían en un carro, color azul marino, cuando fueron interceptadas por un sujeto armado.

Elementos de seguridad y emergencia se desplazaron al sitio para acordonar la escena del crimen.

Elementos de seguridad y emergencia se desplazaron al sitio para acordonar la escena del crimen.

 (Foto: LA PRENSA)

Sin mediar palabra, el atacante descendió de otro automóvil y abrió fuego contra ellos, provocándoles la muerte en el lugar. El crimen ocurrió a unos 20 metros de la entrada principal del JTR.

El hombre fue identificado preliminarmente como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, quien residía en la colonia Los Ángeles. Mientras tanto, la mujer fue identificada únicamente como doña Isadora Padilla Cardona.

Hasta el momento, se maneja que las víctimas son madre e hijo. En el hecho, otra familiar resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano.

Las víctimas se conducían en un carro color azul marino cuando fueron interceptadas por un hombre armado.

Las víctimas se conducían en un carro color azul marino cuando fueron interceptadas por un hombre armado.

 (Foto: LA PRENSA)

Elementos de seguridad se desplazaron al sitio para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles que permitan esclarecer este nuevo hecho violento en la capital industrial del país.

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Redacción La Prensa
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