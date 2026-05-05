Acribillan a dos personas cerca del JTR en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Dos personas fueron asesinadas este martes dentro de un vehículo en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés, según información preliminar proporcionada por autoridades policiales. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas (un hombre y una mujer) se conducían en un carro, color azul marino, cuando fueron interceptadas por un sujeto armado.

Sin mediar palabra, el atacante descendió de otro automóvil y abrió fuego contra ellos, provocándoles la muerte en el lugar. El crimen ocurrió a unos 20 metros de la entrada principal del JTR. El hombre fue identificado preliminarmente como Fabio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, quien residía en la colonia Los Ángeles. Mientras tanto, la mujer fue identificada únicamente como doña Isadora Padilla Cardona. Hasta el momento, se maneja que las víctimas son madre e hijo. En el hecho, otra familiar resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano.