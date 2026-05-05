Barcelona va por tres fichajes, sorpresa con Neymar y Real Madrid busca refuerzo

Los últimos movimientos y rumores en los traspasos del fútbol internacional.
Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó sobre su futuro tras la eliminación en semifinales de Champions contra el Arsenal, que hablará de ello “cuando haya que hablar”. Desde la pasada campaña, Koke renueva año a año su contrato con el Atlético de Madrid y tiene libertad para elegir su futuro
Según A Spor, el Fernerbahçe y Guirassy - delantero del Borussia Dortmund - ya han tenido una primera reunión para que el atacante se incorpore en la próxima temporada al cuadro turco.
OFICIAL // El Oporto ha anunciado la opción a compra que tenía por el central, Jakub Kiwior. El club pagará 17 millones de euros más 5 en variables al Arsenal.
Chicharito sobre la posibilidad de fichar por el Atlante: “No, todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada"..
LO CONFIRMAN // Según 'The Athletic', Phil Foden firmará un nuevo contrato con el Manchester City hasta 2030.
Sky Sports News detalla que la Juventus busca el fichaje de Alisson, portero del Liverpool, quién entra en su último año de contrato con los Reds.
OFICIAL // El alemán Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund, será el técnico del Athletic Club durante las dos próximas temporadas, según confirmó este martes en un comunicado la entidad vasca.
TEAMtalk informa que el Manchester United vería con buenos ojos la incorporación de Christian Pulisic. El jugador estadounidense aún no llega a un acuerdo con el AC Milán.
¿Bombazo con Neymar? El periodista argentino Tincho Cividino revela que: “desde Boca se comunicaron con Neymar para conocer cuál es su situación actual y qué posibilidades hay de cara al post Mundial”.
El jugador brasileño renovó su contrato con Santos hasta diciembre del 2026 y tras su visita en Argentina, nació el rumor sobre la posibilidad de vestir los colores de Boca.
El futuro de Arne Slot en el banquillo del Liverpool aún es incierto. Su nombre ya suena en otros equipos y el Ajax es uno de ellos; el club ya habría mantenido conversaciones con el entrenador para que llegue en la siguiente campaña.
Endrick sobre su futuro: "Si debo quedarme en Madrid, me quedaré en Madrid; si debo renovar mi contrato aquí, lo renovaré aquí. Me gustaría mucho quedarme; hacen todo lo posible para que me sienta bien".
Además, medios españoles revelan que el Real Madrid está en busca de un lateral ante las irregularidades de Carreras, lesiones de Mendy y la posible baja de Fran García.
Mundo Deportivo detalla que Szczesny cumplirá el año de contrato que le resta con el FC Barcelona, pese a las ofertas que ha recibido de otros equipos de LaLiga.
El periodista Graeme Bailey de 'TeamTalk', vincula a Gonçalo Ramos, delantero del PSG con el FC Barcelona. El atacante suena en el entorno azulgrana para llegar en la próxima temporada.
Barcelona se moverá en el siguiente mercado. Los azulgranas estarían interesados en el delantero francés Eli Junior Kroupi, del Bournemouth.
El Barcelona también ya tiene otro plan B si no se concreta el fichaje de Bastoni. El periodista Gianluca Di Marzio informa que Evan N´Dicka sería la opción elegida en caso no de no poder fichar al italiano.