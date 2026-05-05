Molina da su opinión sobre el fútbol en Honduras y el otro amistoso de la "H"

Tegucigalpa, Honduras.

José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, asistió a los Premios DIEZ y habló para los micrófonos de OPSA sobre el proceso de adaptación que vive con el equipo nacional. El técnico español enfatizó el esfuerzo constante por conocer mejor el país.

"Poco a poco estamos intentando conocer la idiosincrasia, estamos poniéndonos en ello", declaró Molina. Explicó que el intenso trabajo deja poco tiempo para explorar otras facetas, pero el staff pregunta y recibe información para actualizarse sobre la realidad hondureña.

"Nuestra intención es meternos de lleno en lo que es el país, la cultura y el fútbol hondureño", añadió el estratega. Esta declaración refleja el compromiso del cuerpo técnico por integrarse profundamente al entorno local y entender sus raíces.