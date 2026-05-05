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Molina da su opinión sobre el fútbol en Honduras y el otro amistoso de la "H"

El entrenador habló de su experiencia en estos primeros meses con la Selección de Honduras y se refirió al otro amistoso de la Bicolor.

Molina da su opinión sobre el fútbol en Honduras y el otro amistoso de la H

José Francisco Molina estuvo presente en los Premios DIEZ en Tegucigalpa.

 Foto OPSA: David Romero
Tegucigalpa, Honduras.

José Francisco Molina, entrenador de la Selección de Honduras, asistió a los Premios DIEZ y habló para los micrófonos de OPSA sobre el proceso de adaptación que vive con el equipo nacional. El técnico español enfatizó el esfuerzo constante por conocer mejor el país.

"Poco a poco estamos intentando conocer la idiosincrasia, estamos poniéndonos en ello", declaró Molina. Explicó que el intenso trabajo deja poco tiempo para explorar otras facetas, pero el staff pregunta y recibe información para actualizarse sobre la realidad hondureña.

"Nuestra intención es meternos de lleno en lo que es el país, la cultura y el fútbol hondureño", añadió el estratega. Esta declaración refleja el compromiso del cuerpo técnico por integrarse profundamente al entorno local y entender sus raíces.

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En cuanto a lo inmediato, José Francisco Molina reveló que están confeccionando la próxima lista para los partidos de junio. "Confirmado tenemos el juego contra Argentina y estamos viendo el próximo, porque queremos jugar dos partidos", explicó, mostrando la planificación.

Los Premios DIEZ se realizaron este lunes en Tegucigalpa.

Los Premios DIEZ se realizaron este lunes en Tegucigalpa.

 (Foto OPSA: Mauricio Ayala)

La concentración para esos encuentros se prepara con la misma ilusión que la primera, según el técnico. Molina destacó la pasión con la que se vive el fútbol en Honduras. "Vemos que se vive todo con mucha pasión y que la gente es exigente, y es bueno también porque te aprieta a hacer tu trabajo de la mejor manera posible", señaló.

"Uno siempre espera que el fútbol se viva con esta pasión; es mucho más bonito cuando la gente lo vive así, porque con tu trabajo puedes generar alegría e impacto positivo", concluyó el entrenador.

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Redacción La Prensa
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