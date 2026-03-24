Honduras: Molina explica ausencia de jugadores del Marathón y define idea de juego

Madrid, España.

El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, brindó la primera conferencia de prensa ya con el grupo de jugadores. El español responde a las críticas que algunos directivos y le pone el pecho a las balas. El seleccionador confesó que "los jugadores han venido con buenas ganas, buena actitud y todos han llegado bien contentos", dice el exjugador del Atlético de Madrid y ahora hombre fuerte del banquillo de la Bicolor.

Quiere que Honduras juegue bien ante Perú, pero no considera que deban hacer un juego perfecto y deja claro lo que quiere: "Lo más importante del juego es el balón, hay que tener en cuenta otras cosas, pero siempre trabajamos con la pelota, queremos tenerla, queremos tener el juego con la posesión y cuando no lo tengamos, trabajar duro. Al final los entrenamientos son un amplio trabajo con balón la mayoría de tiempo".

CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ MOLINA

PORQUÉ CONVOCÓ A DEYBI FLORES SIN TENER EQUIPO:



"Pues porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente, hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace. Queríamos conocerlo, estar aquí, nueve días juntos, entendemos que son muchos los futbolistas que hay, pero queremos que él sepa que tiene cosas importantes para nosotros, pero tiene que encontrar equipo porque no le vamos a regalar las convocatorias, se las tendrá que ganar. En esta primera queremos compartir". LO QUE LE PIDE A LOS JUGADORES DE LA H:



"Buscaremos de todo, no son muchos días pero no podremos conseguirlo todo. Lo más importante es la actitud y compromiso de los jugadores que ellos entiendan la manera de jugar nuestra, que la puedan hacer dentro del campo. Esperamos que podamos ver muchas cosas de las que queremos, sobre todo un equipo vivo, que esté ilusionado con este nuevo proyecto y que muestre ideas de equipo, no queremos 11 jugadores de distintos equipos, queremos 11 futbolistas que se quiten la camisas de sus equipo, que se pongan la de Honduras y muestren una manera de jugar por Honduras, que peleen por ella, para ser una familia".

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE MARATHÓN Y OLANCHO FC:



"Pues entiendo cualquier crítica, es algo normal que la gente opine y tengan distintas opiniones a las mía, es normal. Hay jugadores en estos equipos que me gustan y tengo que tomar decisiones y he tomado decisiones distintas que les cuesta entenderlas, compartirlas pero yo debo hacer las cosas como pienso. No pretendo agradar a todo el mundo, pero hago las cosas como siento y pienso. He traído a los 26 jugadores que considero y a partir de allí respeto los enfados. Respeto las opiniones y los enojos, asumo las consecuencias y críticas porque es parte de mi trabajo".

REFERENCIAS Y ESTILO DE JUEGO QUE BUSCA: "En cuanto a diferencias yo no voy a hablar, pero sí te puedo decir es que decía antes, queremos ser protagonistas con el balón, queremos dominar el juego con la posesión de la pelota, ser profundos, dominar y llegar al área rival, agresivos defensivamente, recuperar la pelota. Ser un equipo que cuando el rival nos domine, ser fuertes y cercanos al área, compacto. Queremos muchas cosas, este es un proceso en el que intentaremos ir aplicándole".