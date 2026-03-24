Honduras inicia nueva era: tres “fichajes” sorprenden en primer entrenamiento de Molina

OFICIAL: Este martes 24 de marzo arrancó una nueva era en la Selección Nacional de Honduras bajo el mando del entrenador español José Francisco Molina.
El plantel de la Selección de Honduras aterrizó en la madrugada en Madrid tras más de 10 horas de vuelo, mostrando una combinación de entusiasmo y concentración entre jugadores y cuerpo técnico. Inmediatamente y sin tiempo que perder, se trasladaron a realizar la primera práctica.
Este bus trasladó a los seleccionados hondureños a la sede de entreno de este martes.
La delegación de la selección hondureño se estará moviendo en este autobús. El trayecto del hotel de concentración al campo de entrenamiento es de siete minutos.
Honduras trabaja en uno de los campos de entreno de uno de los equipos históricos de España: El Atlético de Madrid.
Aquí entrena la H: El Centro Deportivo Wanda en Majadahonda, conocido como Cerro del Espino, es la sede de entrenamiento principal del Atlético de Madrid en Madrid, España, con capacidad para 3500 espectadores.
El plantel llegó con entusiasmo y concentración, consciente de que esta etapa marca el debut oficial de José Francisco Molina al frente del equipo.
Trionda, balón oficial del Mundial 2026, serpa utilizado por la selección nacional de Honduras para esta gira por suelo español en donde se enfrentará a Perú.
Con una camisa blanca, gorra y pantalón negro, José Francisco Molina dirigió su primer entrenamiento como DT de la Selección Nacional de Honduras.
José Francisco Molina estuvo en el centro de campo mientras los chicos de la Selección de Honduras realizaban los trabajos asignados.
Dos nuevos "fichajes" en el primer entrenamiento de José Molina como DT de Honduras: Se trata del preparador físico, preparador de posteros y el asistente de video.
El entrenamiento de la selección de Honduras fue muy intenso por parte del preparador físico.
Los porteros Edrick Menjívar, Luis Ortiz y Alex Guity realizaron entrenamientos por separados.
Procedentes de Colombia, Dereck Moncada realizó su primer entrenamiento con la selección nacional de Honduras.
El entrenamiento combinó ejercicios físicos de alta intensidad, rondos, movilidad y posesión, así como prácticas defensivas y ofensiva.
El volante del Levante de España, Kervin Arriaga, se mostró confiado de cara a este nuevo proceso de Selección Nacional.