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Honduras inicia nueva era: tres “fichajes” sorprenden en primer entrenamiento de Molina

Hay sorpresa en la primera práctica de la selección hondureña bajo el mando de José Francisco Molina de cara a su debut ante Perú.

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OFICIAL: Este martes 24 de marzo arrancó una nueva era en la Selección Nacional de Honduras bajo el mando del entrenador español José Francisco Molina.

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El plantel de la Selección de Honduras aterrizó en la madrugada en Madrid tras más de 10 horas de vuelo, mostrando una combinación de entusiasmo y concentración entre jugadores y cuerpo técnico. Inmediatamente y sin tiempo que perder, se trasladaron a realizar la primera práctica.

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Este bus trasladó a los seleccionados hondureños a la sede de entreno de este martes.
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La delegación de la selección hondureño se estará moviendo en este autobús. El trayecto del hotel de concentración al campo de entrenamiento es de siete minutos.

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Honduras trabaja en uno de los campos de entreno de uno de los equipos históricos de España: El Atlético de Madrid.

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Aquí entrena la H: El Centro Deportivo Wanda en Majadahonda, conocido como Cerro del Espino, es la sede de entrenamiento principal del Atlético de Madrid en Madrid, España, con capacidad para 3500 espectadores.
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El plantel llegó con entusiasmo y concentración, consciente de que esta etapa marca el debut oficial de José Francisco Molina al frente del equipo.
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Trionda, balón oficial del Mundial 2026, serpa utilizado por la selección nacional de Honduras para esta gira por suelo español en donde se enfrentará a Perú.

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Con una camisa blanca, gorra y pantalón negro, José Francisco Molina dirigió su primer entrenamiento como DT de la Selección Nacional de Honduras.

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José Francisco Molina estuvo en el centro de campo mientras los chicos de la Selección de Honduras realizaban los trabajos asignados.

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Dos nuevos "fichajes" en el primer entrenamiento de José Molina como DT de Honduras: Se trata del preparador físico, preparador de posteros y el asistente de video.
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El entrenamiento de la selección de Honduras fue muy intenso por parte del preparador físico.

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Los porteros Edrick Menjívar, Luis Ortiz y Alex Guity realizaron entrenamientos por separados.

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Procedentes de Colombia, Dereck Moncada realizó su primer entrenamiento con la selección nacional de Honduras.

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El entrenamiento combinó ejercicios físicos de alta intensidad, rondos, movilidad y posesión, así como prácticas defensivas y ofensiva.
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El volante del Levante de España, Kervin Arriaga, se mostró confiado de cara a este nuevo proceso de Selección Nacional.
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