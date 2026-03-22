Real Madrid vs Atlético de Madrid, EN VIVO, horario y dónde verlo

Madrid, España.

El fútbol español se detiene este domingo 22 de marzo para vivir uno de los partidos más intensos, pasionales y determinantes de la temporada: el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el imponente Estadio Santiago Bernabéu. No es un partido más. Es una batalla por la capital, por el orgullo... y por objetivos muy concretos en LaLiga. El conjunto blanco llega a este compromiso con la presión de no fallar ya que el Barcelona ganó a temprana hora 1-0 ante Rayo Vallecano. En la tabla de posiciones, los culés son líderes con 73 puntos, le sigue el equipo merengue con 66 unidades y en el caso de los colchoneros son cuartos con 57pts.

El alambre tensado entre dos puntos fijos, LaLiga y la Liga de Campeones, lo completó con firmeza el 'funambulista' Álvaro Arbeloa plagado de ausencias por lesión. En dos semanas donde ponía en juego su futuro, se ha ganado el respeto de todos. De superar con diez bajas al Celta en Balaídos a su reivindicación táctica ante Pep Guardiola. Vencedor con una apuesta ciega por la cantera y rescatando, desde una clara mejoría física, las mejores versiones de varios de sus futbolistas. Pero no hay descanso entre exámenes de grandeza. De Guardiola a su primer pulso con Diego Simeone, un quebradero de cabeza para cualquier técnico madridista que se midió al argentino en su largo periplo en el Atlético de Madrid. Y lo encara Arbeloa entre el alivio del regreso de jugadores importantes y el lamento de perder al más decisivo.

En el momento trascendental de la temporada, cuando se deciden los títulos grandes, Arbeloa pierde mes y medio a Courtois. Una baja más de una lista inacabable que se rebaja con los regresos de Álvaro Carreras y Raúl Asencio en defensa, con más opciones de titularidad para el primero, también con Jude Bellingham mes y medio después, que apunta al banquillo, y con Mbappé preparado para volver a ser titular.

La herida abierta del primer derbi, el duro 5-2 del Metropolitano que marcó el corto camino de Xabi Alonso, se cerró en parte en la Supercopa de España, aunque lo estrecho del marcador ante un Atlético de Madrid con bajas no sirvió como tabla de salvación para el técnico. Y Arbeloa, cuya trayectoria en el primer equipo no encuentra termino medio (doce triunfos y cuatro derrotas), está ante la obligación de sostener la racha madridista sin perder el derbi de local que acaba superar los 10 años. Enfrente estará un Atlético que llega con menos ruido mediático, pero con la misma ambición de siempre. El equipo de Diego Simeone es fiel a su identidad: orden, intensidad y una capacidad extraordinaria para competir en escenarios adversos. Los rojiblancos saben que este tipo de partidos no siempre se ganan con posesión, sino con inteligencia, sacrificio y efectividad. El Atlético ya sabe lo que es golpear al Madrid esta temporada, y eso le da un plus psicológico importante. Además, cuenta con un hombre en estado de gracia como Julián Álvarez, quien se ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas. Su movilidad, agresividad y capacidad para definir pueden marcar la diferencia en un partido donde cada error se paga caro.



Horario y dónde verlo en Honduras:

El derbi Real Madrid vs Atlético de Madrid de este domingo 22 de marzo comenzará a partir de las 2 de la tarde, horario de Honduras. Se podrá ver en el territorio hondureño por la señal de VIX de Tigo Sports o Sky Sports.

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