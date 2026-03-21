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Hermana de Georgina Rodríguez expone detalles íntimos de Cristiano Ronaldo y la boda

La hermana de Georgina Rodríguez dio de qué hablar tras revelar detalles íntimos de la pareja.

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La hermana de Georgina Rodríguez rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre la relación de Cristiano y Georgina.
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más mediáticas y comentadas en el mundo del fútbol.
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A lo largo de su relación, ambos han estado envueltos en diversas controversias que han generado debate público.
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Cabe destacar que la pareja está comprometida y se encuentra a la espera de un importante paso en su vida personal.
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Una vez más, han vuelto a ser tema de conversación; sin embargo, en esta ocasión fue la hermana de Georgina quien se pronunció sobre ellos.
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Ivana Rodríguez es la hermana de Georgina Rodríguez y una influencer que, aunque no es tan conocida en el ámbito futbolístico, también tiene presencia mediática.
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Ivana ofreció declaraciones sobre la vida que llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
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La influencer abordó el significado de la constante exposición mediática en la vida de la pareja.
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Además, fue consultada sobre cómo enfrenta Georgina las críticas y polémicas, a lo que respondió que su hermana las maneja de la mejor manera posible.
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“Siempre hay algo que criticar, ¿no? De lo contrario, parece que pierde el interés. Ella lo hizo con la mejor intención, le apasiona la música y el canto. De hecho, los niños asisten a clases de canto y quería escuchar canto gregoriano, que es donde realmente se puede”.
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Durante un evento de Mercedes-Benz, la influencer también se refirió a algunas de las polémicas que han rodeado a la pareja.
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Asimismo, habló sobre su cuñado, Cristiano Ronaldo, destacando aspectos de su faceta más humana.
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La influencer aseguró que el jugador del Al Nassr es una persona que puede servir como ejemplo a seguir en lo personal.
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También afirmó que de Cristiano se pueden aprender valores importantes para ser una buena persona y un buen miembro de la familia.
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Con estas recientes declaraciones de Ivana a Europa Press, se deja ver un lado más cercano de Cristiano Ronaldo, quien, pese a las críticas, continúa disfrutando de su vida junto a Georgina Rodríguez.
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