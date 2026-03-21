Hermana de Georgina Rodríguez expone detalles íntimos de Cristiano Ronaldo y la boda

La hermana de Georgina Rodríguez rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre la relación de Cristiano y Georgina.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más mediáticas y comentadas en el mundo del fútbol.
A lo largo de su relación, ambos han estado envueltos en diversas controversias que han generado debate público.
Cabe destacar que la pareja está comprometida y se encuentra a la espera de un importante paso en su vida personal.
Una vez más, han vuelto a ser tema de conversación; sin embargo, en esta ocasión fue la hermana de Georgina quien se pronunció sobre ellos.
Ivana Rodríguez es la hermana de Georgina Rodríguez y una influencer que, aunque no es tan conocida en el ámbito futbolístico, también tiene presencia mediática.
Ivana ofreció declaraciones sobre la vida que llevan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
La influencer abordó el significado de la constante exposición mediática en la vida de la pareja.
Además, fue consultada sobre cómo enfrenta Georgina las críticas y polémicas, a lo que respondió que su hermana las maneja de la mejor manera posible.
“Siempre hay algo que criticar, ¿no? De lo contrario, parece que pierde el interés. Ella lo hizo con la mejor intención, le apasiona la música y el canto. De hecho, los niños asisten a clases de canto y quería escuchar canto gregoriano, que es donde realmente se puede”.
Durante un evento de Mercedes-Benz, la influencer también se refirió a algunas de las polémicas que han rodeado a la pareja.
Asimismo, habló sobre su cuñado, Cristiano Ronaldo, destacando aspectos de su faceta más humana.
La influencer aseguró que el jugador del Al Nassr es una persona que puede servir como ejemplo a seguir en lo personal.
También afirmó que de Cristiano se pueden aprender valores importantes para ser una buena persona y un buen miembro de la familia.
Con estas recientes declaraciones de Ivana a Europa Press, se deja ver un lado más cercano de Cristiano Ronaldo, quien, pese a las críticas, continúa disfrutando de su vida junto a Georgina Rodríguez.