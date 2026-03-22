Pichichi LaLiga: Yamal falló y Vinicius responde con doblete; así quedó Mbappé

La jornada 29 de la Liga Española continuó este domingo y hay movimiento en la tabla de goleadores.
22. Rafa Mir (Elche) -- Anotó en el triunfo de su equipo ante el Mallorca y vuelve a ascender en la tabla. Lleva 8 anotaciones.
21. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) -- Se fue en blanco en la derrota de su equipo ante Villarreal y se mantiene con sus 8 goles en la tabla tras la jornada 29 de la Liga Española.
20. Gerard Moreno (Villarreal) -- Marcó en el triunfo de su equipo ante Real Sociedad y llegó a 8 goles.
19. Julián Alvarez (Atlético) -- El delantero argentino no anotó en esta fecha ante el Real Madrid y se mantiene con 8 tantos.
17. Moleiro (Villarreal) -- No anotó ante la Real Sociedad y se quedó con 8 tantos en su cuenta personal.
16. Hugo Duro (Valencia) -- Fue uno de los autores en la victoria ante Sevilla. Escaló en la tabla tras llegar a 9 anotaciones.
15. Vanat (Girona) -- Se ha quedado estancado con sus 9 goles tras 29 jornadas de la Liga Española.
14. Mikautadze (Villarreal) -- Endosó un nuevo tanto este fin de semana en la victoria ante Real Sociedad y con esto escaló en la tabla tras alcanzar los 9 goles.
13. Lucas Boyé (Alavés) -- Tuvo participación en la remontada ante el Celta de Vigo, pero no anotó. Se queda con 9 goles.
12. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego entró de cambio en el duelo ante Real Madrid, pero se fue sin marcar. Lleva 10 goles tras 29 jornadas.
11. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Entró de cambio ante el Barcelona, pero su equipo cayó por la mínima. Se queda con 10 anotaciones.
10. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño se destapó con nuevo doblete y escaló en la tabla de goleadores de la Liga Española. Ahora cuenta con 11 tantos tras 29 jornadas.
9. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño se fue en blanco en el triunfo de su equipo y se mantiene en el top con sus 11 goles.
8. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no ha tenido su mejor cuota goleadora y este domingo nuevamente se fue en blanco. También tiene 11 tantos.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Tuvo problemas este domingo ante Alavés y no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 11 goles.
6. Oyarzabal (Real Sociedad) -- No pudo marcar en esta fecha y se estanca con 12 goles en lo que va de la Liga Española.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español no ha vuelto a marcar y se ha quedado relegado con 12 tantos.
4. Ante Budimir (Osasuna) -- Anotó el gol del triunfo de su equipo ante el Girona y aumentó su cuenta a 14 anotaciones en la Liga Española.
3. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil falló en esta jornada y no anotó. Se queda en el podio con sus 14 dianas.
2. Muriqi (Mallorca) -- El sorpresivo goleador se fue en blanco en esta jornada 29 de la Liga Española. Se mantiene en la pelea con sus 14 anotaciones y es perseguido por Yamal.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés volvió a tener minutos en el campeonato local ante el Atlético de Madrid, pero sufrió un nuevo revés al irse en blanco. Sigue liderando con 23 goles.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras 29 jornadas.