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Pichichi LaLiga: Yamal falló y Vinicius responde con doblete; así quedó Mbappé

Vinicius se destapó con nuevo doblete y Yamal falló: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española y la distancia con Mbappé.

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 15:54 -
  • Lesly Gutiérrez
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La jornada 29 de la Liga Española continuó este domingo y hay movimiento en la tabla de goleadores.
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22. Rafa Mir (Elche) -- Anotó en el triunfo de su equipo ante el Mallorca y vuelve a ascender en la tabla. Lleva 8 anotaciones.
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21. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) -- Se fue en blanco en la derrota de su equipo ante Villarreal y se mantiene con sus 8 goles en la tabla tras la jornada 29 de la Liga Española.
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20. Gerard Moreno (Villarreal) -- Marcó en el triunfo de su equipo ante Real Sociedad y llegó a 8 goles.
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19. Julián Alvarez (Atlético) -- El delantero argentino no anotó en esta fecha ante el Real Madrid y se mantiene con 8 tantos.
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17. Moleiro (Villarreal) -- No anotó ante la Real Sociedad y se quedó con 8 tantos en su cuenta personal.
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16. Hugo Duro (Valencia) -- Fue uno de los autores en la victoria ante Sevilla. Escaló en la tabla tras llegar a 9 anotaciones.
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15. Vanat (Girona) -- Se ha quedado estancado con sus 9 goles tras 29 jornadas de la Liga Española.
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14. Mikautadze (Villarreal) -- Endosó un nuevo tanto este fin de semana en la victoria ante Real Sociedad y con esto escaló en la tabla tras alcanzar los 9 goles.
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13. Lucas Boyé (Alavés) -- Tuvo participación en la remontada ante el Celta de Vigo, pero no anotó. Se queda con 9 goles.
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12. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego entró de cambio en el duelo ante Real Madrid, pero se fue sin marcar. Lleva 10 goles tras 29 jornadas.
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11. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Entró de cambio ante el Barcelona, pero su equipo cayó por la mínima. Se queda con 10 anotaciones.
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10. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño se destapó con nuevo doblete y escaló en la tabla de goleadores de la Liga Española. Ahora cuenta con 11 tantos tras 29 jornadas.
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9. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño se fue en blanco en el triunfo de su equipo y se mantiene en el top con sus 11 goles.
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8. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no ha tenido su mejor cuota goleadora y este domingo nuevamente se fue en blanco. También tiene 11 tantos.
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7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Tuvo problemas este domingo ante Alavés y no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 11 goles.
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6. Oyarzabal (Real Sociedad) -- No pudo marcar en esta fecha y se estanca con 12 goles en lo que va de la Liga Española.
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5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español no ha vuelto a marcar y se ha quedado relegado con 12 tantos.
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4. Ante Budimir (Osasuna) -- Anotó el gol del triunfo de su equipo ante el Girona y aumentó su cuenta a 14 anotaciones en la Liga Española.
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3. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil falló en esta jornada y no anotó. Se queda en el podio con sus 14 dianas.
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2. Muriqi (Mallorca) -- El sorpresivo goleador se fue en blanco en esta jornada 29 de la Liga Española. Se mantiene en la pelea con sus 14 anotaciones y es perseguido por Yamal.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés volvió a tener minutos en el campeonato local ante el Atlético de Madrid, pero sufrió un nuevo revés al irse en blanco. Sigue liderando con 23 goles.
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras 29 jornadas.

 Foto cortesía: MARCA
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