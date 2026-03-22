Barcelona vs Rayo Vallecano, EN VIVO hoy en LaLiga de España: hora y dónde ver

El Barcelona, ​​líder en LaLiga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2), tiene mañana la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro ante el Rayo, clasificado el jueves para los cuartos de la Liga Conferencia, ya expensas del resultado del derbi madrileño.

Y es que los azulgrana abren la jornada del domingo (14:00 CET), mientras que el duelo entre el Real Madrid, segundo, y el Atlético de Madrid, ahora cuarto, es el que la cerrará.

Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma y los resultados le acompañan. Por ejemplo, en casa, desde que regresó al Spotify Camp Nou el pasado 22 de noviembre ante el Athlétic Club, sus números son inmejorables.

Encadena el equipo azulgrana 13 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions (Eintracht, Copenhague y Newcastle) y uno en Copa. Su goleador promedio llama la atención, con 46 goles a favor en esos trece encuentros (3,5 por partido) y 9 en contra (0,7).

Pero hará bien de no fiarse de un rival como el Rayo, que de todas maneras siempre le complicado más las cosas en Vallecas que en Barcelona, ​​como se demostró con el 1-1 registrado en la jornada 3.

Flick deberá tomar diferentes decisiones para configurar su título una vez. La primera será si cuenta con Joan García en la meta, después de que el portero de Sallent tuviera que ser sustituido frente al Newcastle en los minutos finales por un problema en el gemelo.

También fue sustituido Eric García, que arrastra una sobrecarga muscular desde hace semanas que le impiden estar a su mejor nivel. Parece de todas maneras que Joan García estará en el equipo de partida, pero no así Eric. El meta participó en el último entrenamiento, pero el polivalente jugador de Martorell, no.

Ante esa baja se abre la posibilidad de que Flick le de una oportunidad de inicio al joven carrilero diestro Xavi Espart, aunque también dispone de otras opciones.

Si se plantea rotaciones, Olmo podría entrar por Fermín, Ferran por Lewandowski e incluso Rashford por Raphinha, aunque el buen rendimiento del equipo tampoco invita a que Flick se decida por ello, máximo cuando el Barça, por una vez, no tiene partido intersemanal por el parón de selecciones entre el 23 y el 31 de marzo.

El Barcelona tiene las bajas confirmadas de sus dos carrileros: Jules Kounde y Alejandro Balde; la del centrocampista Frenkie de Jong, así como la del central Andreas Christensen.

El Rayo viaja a Barcelona con la moral fuerte tras pasar la eliminatoria de octavos frente al Samsunspor turco a pesar de haber perdido el partido de vuelta en Vallecas por 0-1. Los madrileños habían ganado en Turquía por 1-3.

El conjunto que entrena Íñigo Pérez empató a uno contra el Levante en Madrid el lunes pasado y se encuentra en una zona delicada, decimotercero con 32 puntos a cinco del Elche y cuatro del Alavés que marca la salvación.

Iñigo Pérez dijo este sábado durante la rueda de prensa previa al partido que "ganar es fruto del trabajo del equipo".

"Mañana tenemos que rozar la perfección y esperar que ellos no estén acertados, además nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que no hay nada que perder".

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición liguera, en agosto, donde hubo reparto de puntos en Vallecas (1-1), por lo que para el técnico el grado de dificultad y la preparación debe ser "la misma" y conservar "la esencia".

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart o Araujo, Cubarsí, Gerard Martín o Araujo, Cancelo; Pedri, Bernal; Olmo; Lamine, Rashford o Raphinha y Ferran.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro).

Hora: 14:00 CET. Estadio: Spotify Camp Nou (62.000). EFE