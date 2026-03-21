Levante de Kervin Arriaga resurge y mantiene vivo el sueño de la permanencia

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El Levante UD volvió a sonreír en un momento clave de la temporada tras imponerse 4-2 al Real Oviedo, en un duelo cargado de emoción. El triunfo llega luego de dos jornadas sin ganar y representa un respiro en su lucha por la permanencia.

El conjunto granota mostró carácter desde el inicio, sabiendo que no podía dejar escapar más puntos en casa. Con intensidad y determinación, logró ponerse en ventaja rápidamente, generando ilusión entre sus aficionados.

La gran figura del encuentro fue Carlos Espí, quien escribió un doblete para encaminar la victoria del Levante . Su capacidad ofensiva fue clave para romper la defensa rival y mantener con vida las aspiraciones del equipo.