Flick confirma que está para jugar y ¿quién quiere que gane el derbi Real Madrid - Atlético?

Barcelona, España.

El técnico alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha confirmado este sábado en la víspera del encuentro ante el Rayo Vallecano que el meta Joan Garcia está para jugar, mientras que Eric Garcia iniciará el partido desde el banquillo y "es posible que no juegue". Flick, además, se ha congratulado por la convocatoria con la selección española por primera vez del meta de Sallent y no ha querido valorar que en esa lista no esté Eric Garcia, a pesar de que es uno de los jugadores más utilizados por el alemán en el Barça. "Igual no está listo por la sobrecarga. Lo que (Eric) tiene que hacer es seguir jugando a ese nivel fantástico. Es la decisión del seleccionador, no la mía", ha recalcado.

Ha hablado Flick de la intensidad del Rayo que "normalmente ofrece la misma versión en casa que fuera" y sobre la frase: "Los egos matan al éxito" con la que el alemán advirtió a sus jugadores tras el empate en Vallecas en la primera parte, el técnico del Barça ha dicho que forman parte del pasado.

"El Rayo suele jugar igual en casa y fuera. Es un grupo experimentado y con mucha intensidad, y eso es lo que esperamos encontrarnos mañana."



🗣️ Hansi Flick, en la previa del #BarçaRayo pic.twitter.com/Buguuia9Dj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2026

"Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hoy hemos hablado del Newcastle y ese el fantástico nivel que quiero del equipo. Es importante mantener este nivel en el último tramo de la temporada, es la manera en la que todos disfruten más jugando con sus compañeros y es lo pude ver el miércoles. Me gustó mucho", ha resumido. Flick, a preguntas de los periodistas, también ha valorado situaciones de diferentes jugadores, como Marcus Rashford, Lewandowski, Ferran Torres, Gerard Martín o el joven Xavi Espart. "¿Qué Rashford no cuenta tanto? Había tenido algunos problemas (físicos), pero ahora esta de nuevo al cien por cien", ha insistido Flick. En cuanto al estado de sus dos nueves, el alemán ha alabado a Lewandowski, que fue titular y anotó dos goles ante el Newcastle. "Lo bueno es estar en buena dinámica y Ferran también está a buen nivel en los entrenamientos", ha explicado. Considera que el central zurdo Gerard Martín "ha mejorado muchísimo" y demuestra que con "la actitud, esfuerzo y la mentalidad adecuada se pueden hacer muchas cosas", mientras que Flick admite la buena pinta que tiene el lateral diestro Xavi Espart.

🎙️ HANSI FLICK: "𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 puede jugar mañana. Además, estoy muy contento por él por la llamada con la selección." pic.twitter.com/PhkomRKDSW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2026

"Es un jugador con confianza, que demuestra su calidad y el temple que tiene. Necesita la mentalidad y actitud adecuada, también esforzarse. Puede ser una muy buena incorporación para nosotros", ha resumido. Flick no ha querido desvelar qué planes de futuro tiene para confeccionar la plantilla del próximo curso a tres meses del final de la temporada y con un Mundial este verano. "Necesitamos a todo el mundo hasta el final, porque no sabemos qué puede pasar. Tenemos tiempo de sobra, porque llega el Mundial. Creo en mis jugadores, en todos ellos, porque nos dan una gran calidad al equipo y eso es bueno. Hablaremos al final de la temporada. Ahora no es el momento de anunciar decisiones, pueden pasar muchas cosas, hay que esperar", ha insistido.

Sobre el derbi Real Madrid - Atlético

Preguntado sobre sus preferencias para el derbi madrileño por excelencia de este domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, Flick ha comentado que no está claro que lo vaya a seguir por televisión. "No estoy seguro todavía de si lo voy a ver. Lo primero es que nosotros ganemos contra el Rayo, ese es nuestro trabajo. No va a ser un partido fácil. Luego ya veremos qué pasa, eso no está en nuestras manos. Cualquier cosa puede pasar", concluyó.

