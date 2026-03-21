Arbeloa habla del derbi, elogia a Simeone, futuro de Rüdiger y revela el estado de Mbappé

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, dejó en manos del club la decisión sobre la renovación del contrato de Antonio Rüdiger que expira a final de temporada, pero ensalzó el compromiso del defensa alemán hasta el punto de afirmar que haría "una estatua" de él y la pondría en su jardín de casa. "En estos temas no me gusta meterme, respeto mucho al club y son las partes las que se tienen que entender", respondió cuando fue preguntado por la continuidad de Rüdiger, de 33 años, el próximo curso. "Yo estoy dispuesto a hacer una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín. Desde el primer día que llegué es un futbolista que sólo se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Se sentó conmigo y me dijo que en marzo estaría disponible para lo duro y vaya que lo ha estado", desveló. Arbeloa celebró la recuperación de los problemas de rodilla que sufrió Rüdiger a inicio de año y le puso como ejemplo. "Ha sido una suerte que el tratamiento que hizo en Londres con Niko (Mihic) haya funcionado. Es el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse. espero que el madridismo sepa la suerte de tenerle en el club y que agradezcan su esfuerzo y talento como jugador. Solo puedo decir cosas maravillosas para don Antonio Rüdiger".

🗿 "Me pondría una 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝗮 de Rüdiger en mi jardín"



Arbeloa, sobre "Don Antonio Rüdiger" en rueda de prensa. pic.twitter.com/YB8y1jl3Sk — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 21, 2026

Ganas de su primer derbi y elogios a Simeone

Arbeloa dirigirá su primer derbi madrileño a los mandos del primer equipo del Real Madrid con "muchas ganas e ilusión", en un estadio Santiago Bernabéu que siente está disfrutando del despertar de su equipo. "Es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos y por el ambiente que sentimos en el Bernabéu, la ilusión que se ha creado en los últimos partidos. Tenemos ganas de ver un Bernabéu entregado, llegamos con muchas ganas de jugar ante un grandísimo equipo", manifestó. Tras superar a su maestro José Mourinho y a Pep Guardiola en la Champions League, le llega el pulso frente a Diego Simeone, al que dedicó elogios por su "talento" y sus años en el Atlético de Madrid. "Es una suerte enfrentarme a entrenadores como Simeone que lleva muchísimos años demostrando su talento como entrenador del Atlético de Madrid. Por dónde los ha llevado, la regularidad que ha tenido y dónde ha colocado al Atlético de Madrid es una suerte, porque es el típico entrenador que te lleva al máximo, te exige lo máximo, te hace dar muchas vueltas a los partidos. Es una fortuna enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo", dijo.

Sobre Mbappé

También confirmó que Kylian Mbappé está totalmente recuperado para jugar el derbi. "Ya se los dije que el día que volviera era porque estaba al 100%. En los minutos que vivimos en Mánchester, dos o tres arrancadas que hizo, demostró que está muy bien y que sus sensaciones que al final es lo importante, como él se encontró, como se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías, máxima ilusión de tener de vuelta a un jugador como él, tan desequilibrante y al 100%", subrayó. Así, le parece "fenomenal" que haya sido convocado con la selección francesa. "Es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros. Mañana va a jugar seguro, así que no veo ningún inconveniente que vaya con su selección, son buenas noticias. Tener muchos internacionales significa que tienes jugadores de mucho nivel, y si los llaman es que son muy buenos y es una buena noticia para el Real Madrid", indicó.

🎙️ ARBELOA, en rueda de prensa, sobre el ESTADO físico de MBAPPÉ:



👍🏼 "En los minutos que le vimos en Manchester demostró que está muy bien".



💥 "Máxima confianza, garantías e ilusión de tenerle de vuelta". pic.twitter.com/LsrIPjKkur — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 21, 2026

Con Mbappé preparado para regresar al equipo titular y Jude Bellingham para reaparecer, uno de los temas principales de la comparecencia de Arbeloa fue el equilibrio de su equipo con el regreso de estrellas. El técnico defendió su trabajo defensivo. "Trabajamos colectivamente y dependiendo del jugador que pongamos, buscamos una serie de ajustes. No es lo mismo jugar con Brahim arriba que con Kylian o con Jude que con Arda o Thiago, tienen características diferentes. Cuando estén en el campo intentaremos aprovecharlas al máximo y defensivamente cada uno tiene que cumplir su labor como han hecho siempre. Parece que Jude y Kylian nunca han trabajado, saben lo que es trabajar por el equipo y poner el talento a disposición de sus compañeros", explicó. Y apuntó al camino que ha seguido su equipo en partidos que ha encarado con muchas bajas. "Tienen que entender que en los últimos partidos atacamos y defendemos todos. Si no trabajamos los once, da igual el rival porque vas a sufrir. A los jugadores les digo que hay que viajar juntos para adelante y para atrás. Con mentalidad colectiva no veo mucho el problema de tener grandísimos jugadores. Bendito problema". Además, aseguró que Bellingham es compatible con Thiago Pitarch. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener de vuelta a Jude es una noticia excelente, como el rendimiento de Thiago. Hay muchos partidos y muchos minutos. Me encantan estos problemas de elegir entre grandes jugadores que también pueden jugar juntos. No por jugar Bellingham tiene que dejar de hacerlo Thiago", reivindicó.

🤔 ¿Le quitará el sitio Bellingham a Pitarch? Arbeloa lo tiene claro:



‼️ "Benditos problemas tener que elegir entre grandes jugadores".



💥 "No porque juegue Jude tiene que dejar de jugar Thiago". pic.twitter.com/n6Swoab9E5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 21, 2026