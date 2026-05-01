“Honduras se construye trabajando”, Tomás Zambrano al saludar a trabajadores hondureños

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras, encabezado por el presidente de la Junta Directiva, Tomás Zambrano, envió este 1 de mayo un mensaje de reconocimiento a los trabajadores hondureños, destacando que el país se sostiene con el esfuerzo diario de quienes, desde distintos sectores, impulsan la economía y la vida social. A través de un material audiovisual difundido en sus plataformas oficiales, el Poder Legislativo rindió homenaje a múltiples oficios que sostienen el funcionamiento del país.

Desde el legislativo se destacó los roles de aquellos trabajadores de actividades cotidianas: desde la recolección de basura y labores agrícolas, hasta la enseñanza en aulas, la atención médica y el ejercicio del periodismo. “Honduras se construye trabajando”, expresó Zambrano en su mensaje, en el que hizo énfasis en que el progreso del país depende directamente de la constancia, disciplina y sacrificio de la clase trabajadora.

El pronunciamiento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, una fecha que también recuerda la lucha histórica por derechos laborales. Desde el Congreso, diputados que representan todas las bancadas que convergen en el hemiciclo, y con fuerte liderazgo entre sus pares, también acompañaron el saludo. Por ejemplo, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz dignificó el esfuerzo de aquellos que levantan a Honduras. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix reconoció a los que madrugan, luchan, mientras que Godofredo Fajardo, representante del Partido Democráta Cristiano y vicepresidente de la junta Provisional del Congreso Nacional 2026, alzó los puños por los que no se rinden.

De su lado, el diputado más joven del Congreso, el suplente afín al Partido Nacional, Sebastián Romero alabó a las manos que construyen sueños que avanzan. En tanto, Lucy Guerrero de las filas del Partido Libertad y Refundación (Libre) se refirió a cada trabajador que es fuerza, dignidad y futuro. En tanto, el secretario Carlos Roberto Ledezma Castro, dijo que desde el Congreso Nacional el compromiso es claro: más oportunidades, complementó el diputado y jefe de bancada de Libre, Ronald Panchamé. El mensaje lo completó la diputada liberal por el departamento de Cortés, Alejandra Vallecillo, que afirmó que el respaldo también es por una Honduras que avanza con orden.