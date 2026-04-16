Jorge Cálix: “No hay odio en mi corazón”

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, aseguró este jueves en la sesión del Congreso Nacional que “no hay odio en mi corazón” y afirmó que su nombre es más fuerte que los argumentos del magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

Jorge Cálix, quien también es jefe de bancada del Partido Liberal, hizo las declaraciones durante el desarrollo del juicio político contra Morazán en el Congreso Nacional, en el que defendió su participación en el proceso.

“Nunca nadie me había mencionado 34 veces... Dijo el magistrado Mario Morazán que soy un peligro para la democracia... Les quiero decir que estoy acá porque la ley me lo permite”, expresó el legislador durante su intervención.

“Mario Morazán mencionó 34 veces mi nombre en su comparecencia; eso quiere decir que mi nombre es más fuerte que los argumentos que tiene para defenderse”, destacó.

El diputado también recordó hechos de su trayectoria política y señaló que hace cuatro años fue electo para presidir el Congreso Nacional. “Hace cuatro años gané la presidencia del Congreso y a patadas me bajaron de esa silla. Hoy le doy gracias a Dios porque eso sucedió. A saber en qué problemas estaría metido”, manifestó.

Asimismo, Cálix destacó los resultados obtenidos en las elecciones primarias, asegurando que obtuvo más de 230 mil votos, lo que —según dijo— respaldó su posición actual en el Congreso Nacional.

“Quiero que sepan que todas sus ofensas yo las perdono, no les guardo rencor”, añadió el diputado.

También señaló que Libre se opuso a su inscripción como diputado por “temor”.

“Yo sé que les duele mi presencia aquí, y les duele porque no tengo pelos en la lengua. Les duele porque yo no les tengo miedo, porque ya los enfrenté y porque no han podido callarme, y eso para mí es satisfactorio. Lo que tenía la cúpula de Libre era temor de que Jorge Cálix llegara al Congreso”, afirmó.

"Yo les perdono todos los insultos, en el amor de Cristo los perdono", dijo Cálix.