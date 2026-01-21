  1. Inicio
Jorge Cálix: "No voy a platicar con miembros del familión"

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos para la conformación de mayorías en el Legislativo, Jorge Cálix aseguró que sí existe diálogo, pero únicamente con algunos congresistas y no "con miembros del familión"

"Con los que piensen que Honduras debe ser como Venezuela, con esos con esos no vamos a platicar", dijo Jorge Cálix.
Tegucigalpa, Honduras.

En la antesala de la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, dejó clara su postura frente a posibles acercamientos políticos con Libertad y Refundación (Libre).

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos para la conformación de mayorías en el Legislativo, Cálix aseguró que sí existe diálogo, pero únicamente con algunos congresistas y no "con miembros del familión".

General Valerio: "Los diputados sentirán el apoyo de sus FFAA"

"Mire, de manera individual hay diputados que son demócratas y, por supuesto, hemos platicado con ellos y lo seguiremos haciendo", expresó el legislador liberal.

No obstante, el parlamentario descartó cualquier conversación con dirigentes o sectores que, a su criterio, representan prácticas contrarias a la democracia y al modelo institucional que defiende su bancada.

"No vamos a hablar con los socios del Cartel de los Soles. Es decir, yo no voy a platicar con miembros del Familión, eso que le quede bien claro a todo el mundo", declaró.

Cálix insistió en que el diálogo político no está cerrado, pero subrayó que solo será posible con diputados que compartan principios democráticos y una visión distinta del rumbo político regional.

"Con diputados de manera individual, lo vamos a hacer, lo hemos estado haciendo", reiteró.

Congreso se prepara para instalar Junta Directiva provisional este 21 de enero

"Pero con los que piensen que Honduras debe ser como Venezuela y que Chávez es un héroe, que Maduro es un héroe, con esos con esos no vamos a platicar", añadió.

Las declaraciones del diputado liberal se producen en un contexto de alta tensión política, en la antesala de una sesión clave del Congreso Nacional, donde se definirá la directiva provisional.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

