Jorge Cálix: "No voy a platicar con miembros del familión"

Tegucigalpa, Honduras.

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos para la conformación de mayorías en el Legislativo, Cálix aseguró que sí existe diálogo, pero únicamente con algunos congresistas y no "con miembros del familión" .

En la antesala de la instalación de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix , dejó clara su postura frente a posibles acercamientos políticos con Libertad y Refundación (Libre).

"Mire, de manera individual hay diputados que son demócratas y, por supuesto, hemos platicado con ellos y lo seguiremos haciendo", expresó el legislador liberal.

No obstante, el parlamentario descartó cualquier conversación con dirigentes o sectores que, a su criterio, representan prácticas contrarias a la democracia y al modelo institucional que defiende su bancada.

"No vamos a hablar con los socios del Cartel de los Soles. Es decir, yo no voy a platicar con miembros del Familión, eso que le quede bien claro a todo el mundo", declaró.

Cálix insistió en que el diálogo político no está cerrado, pero subrayó que solo será posible con diputados que compartan principios democráticos y una visión distinta del rumbo político regional.

"Con diputados de manera individual, lo vamos a hacer, lo hemos estado haciendo", reiteró.