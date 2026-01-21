General Valerio: "Los diputados sentirán el apoyo de sus FFAA"

Tegucigalpa, Honduras.

El general Valerio Ardón confirmó un despliegue especial de tropas en los alrededores del Congreso Nacional y explicó que la operación tiene como objetivo brindar paz , tranquilidad y respaldo institucional a los congresistas, en una jornada considerada clave dentro del proceso de transición política del país.

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizarán este día la seguridad y el resguardo de los diputados durante la instalación de la nueva Junta Directiva provisional del Congreso Nacional , aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón.

"Estamos supervisando nuestras tropas para que ellos pueda sentir el apoyo de las autoridades. Desde el jefe del Estado Mayor Conjunto hasta el último soldado estamos comprometidos con esta misión", afirmó Valerio Ardón.



El general subrayó que las FFAA buscan garantizar que los diputados puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, al tiempo que se protege a la población que trabaja en los sectores aledaños al Congreso Nacional.



"De tal manera que podamos llevar esa paz y tranquilidad, que los diputados puedan sentir el apoyo de sus Fuerzas Armadas y de las instituciones como la Policía Nacional. Vamos a estar muy pendientes de todos los eventos que se puedan realizar", expresó.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Como parte de las medidas, el jefe castrense dijo que se implementarán cierres parciales de calles y anillos de seguridad en puntos estratégicos de la capital.



"Nuestros soldados están comprometidos al 100 %. Ustedes van a poder ver algunos cierres de calles, van a haber algunos círculos de seguridad para que también la población que trabaja en estos sectores se pueda sentir tranquila", señaló.

