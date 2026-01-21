Congreso se prepara para instalar Junta Directiva provisional este 21 de enero

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Eduardo Vaquero Morris, secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, confirmó este miércoles su participación en la sesión preparatoria del Congreso Nacional, como parte del proceso de instalación de la nueva legislatura 2026-2030. “Venimos a cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y con la instrucción de la señora presidenta de la república de acompañar este proceso para continuar con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, expresó Vaquero Morris durante una entrevista, al referirse a la presencia del Poder Ejecutivo en la jornada parlamentaria. Consultado sobre el procedimiento que se seguirá en la sesión, el funcionario explicó que existe una agenda y un orden del día que será compartido con el pleno legislativo. Precisó que únicamente participarán los diputados que han sido debidamente acreditados y certificados por el Tribunal de Justicia Electoral, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vaquero Morris aclaró que su intervención se limitará a esta sesión específica, en cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Nuevo periodo legislativo

El período de la actual legislatura concluirá este miércoles, cuando se elija la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional, la cual deberá ser ratificada el próximo viernes. Esta directiva tiene un carácter transitorio y su función principal es dirigir y ordenar el proceso de instalación del nuevo Congreso, sin ejercer atribuciones legislativas plenas. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la instalación del Congreso Nacional inicia con sesiones preparatorias el 21 de enero del año siguiente a las elecciones generales, fecha en la que los diputados electos deben reunirse para dar comienzo al nuevo período legislativo. Este 21 de enero de 2026 está prevista la primera fase para conformar la Junta Directiva provisional, integrada únicamente por un presidente, un vicepresidente y un secretario, conforme al artículo 16 de la normativa parlamentaria. Para su conformación se requiere la presencia mínima de cinco diputados. Una vez electos, los miembros de esta Junta deberán prestar la promesa de ley ante el secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, tal como lo establece el artículo 6 de la ley. En este caso, corresponderá a Tomás Vaquero Morris juramentar a la directiva provisional. En ausencia del titular, la responsabilidad recaería en el subsecretario o, en última instancia, en un juez competente.

Movilización y transición de poder

En paralelo al proceso legislativo, el Partido Libertad y Refundación (Libre) anunció para este miércoles una movilización de sus militantes hacia el Congreso Nacional, en protesta por los resultados de las elecciones generales, al considerar que hubo fraude electoral y presunta injerencia del expresidente estadounidense Donald Trump. Si no se presentan contratiempos, la nueva legislatura será instalada formalmente el 25 de enero, dos días antes de la toma de posesión de Nasry Asfura, presidente electo, quien recientemente concluyó una visita a Estados Unidos e Israel con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales durante su mandato constitucional de cuatro años. Ese mismo 25 de enero asumirán funciones los nuevos alcaldes de los 298 municipios del país.