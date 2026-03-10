  1. Inicio
Gabriela Castellanos exige al MP presentar requerimiento contra Luis Redondo

La titular del CNA agregó que espera que Redondo no comparezca únicamente en calidad de testigo, ya que, a su criterio, la población exige que sea investigado formalmente

Lo expresado por Castellanos surge luego de que Luis Redondo fue citado para el próximo jueves a declarar en calidad de testigo en el sonado caso de Sedesol.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, manifestó que el Ministerio Público debería presentar un requerimiento fiscal en contra del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en el marco de las investigaciones relacionadas con el sonado caso Sedesol.

“Ojalá que lleguen al Ministerio Público como investigados, no solamente en juicio político, porque conocemos, en el caso del expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo, cuánto mal le hizo a este país... y las investigaciones, nosotros lo desconocemos”, expresó Castellanos.

Gabriela Castellanos: Juicio político no solo debe aplicarse a Johel Zelaya y Marlon Ochoa

La titular del CNA agregó que espera que Redondo no comparezca únicamente en calidad de testigo, ya que, a su criterio, la población exige que sea investigado formalmente y que el ente acusador del Estado presente un requerimiento fiscal en su contra.

Lo expresado por Castellanos ocurre ante la comparecencia programada para el próximo jueves del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del exsecretario del Legislativo, Carlos Zelaya, en el marco de las diligencias vinculadas al caso Sedesol.

De acuerdo con la información disponible, las defensas dentro de este proceso solicitaron la comparecencia de ambos exdiputados con el objetivo de esclarecer diversos aspectos relacionados con el caso. Hasta el momento, se desconoce si tanto Redondo como Zelaya se atenderán el llamado de las autoridades judiciales.

