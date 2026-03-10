Luis Redondo y Carlos Zelaya no responden como testigos en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó este martes que Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y Carlos Zelaya, exdiputado, no respondieron llamadas ni mensajes para comparecer como testigos en la audiencia inicial del caso Sedesol, conocido como “Chequesol”. Según Silva, el equipo de defensa de José Carlos Cardona notificó al inicio de la audiencia que intentó comunicarse con ambos exdiputados, quienes habían sido convocados como testigos en el proceso. El funcionario detalló que también el órgano jurisdiccional, a través del secretario del juez de letras designado, realizó llamadas el lunes por la tarde y nuevamente este martes por la mañana, además de enviar mensajes por redes sociales a los números proporcionados por la defensa. Sin embargo, no hubo respuesta.

“En tal sentido, el juez de letras designado, mediante el artículo 157 del Código Procesal Penal y para dar la agilidad correspondiente a esta audiencia inicial, ha solicitado al equipo de defensa del señor José Carlos Cardona que realice la citación mediante edictos”, explicó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. La citación por edictos implica que durante tres días consecutivos, a través de un diario de circulación nacional y una radio con cobertura nacional, se convocará a Carlos Zelaya y a Luis Redondo Guifarro para que comparezcan como testigos en la audiencia inicial.

Sin constancias médicas presentadas

Consultado sobre el estado de salud de Carlos Zelaya, Silva señaló que en el expediente judicial no se han presentado documentos médicos que justifiquen su ausencia. “No se han presentado medios de prueba, particularmente lo que usted hace referencia como constancias médicas. El equipo de defensa indicó que no ha logrado tener comunicación con el señor Zelaya ni con el señor Redondo Guifarro”, afirmó Silva. Fuentes confirmaron previamente a LA PRENSA que el estado de salud de Carlos Zelaya es delicado y que el tratamiento contra su enfermedad comenzó el año pasado. Una persona cercana al exparlamentario indicó que el tratamiento médico se realiza en México como parte de un proceso para atender la enfermedad y estabilizar su condición de salud. De acuerdo con lo informado por su familia, desde agosto de 2025 Zelaya ha presentado varias complicaciones, entre ellas la pérdida parcial de la voz, además de enfrentar actualmente un diagnóstico reservado debido a una metástasis.

Pruebas admitidas en la audiencia

El juez de letras designado admitió un total de 76 medios de prueba en esta etapa procesal, que comenzó el martes 2 de marzo. De ese total, 39 corresponden al Ministerio Público y 37 a los nueve equipos de defensa técnica. Silva detalló que al ente acusador del Estado se le aprobaron 27 pruebas documentales, cinco testigos, seis pericias y una evidencia. En el caso de las defensas, se aceptaron 33 pruebas documentales y cuatro testigos.

Acusados en el caso