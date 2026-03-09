Luis Redondo y Carlos Zelaya son llamados a declarar en el caso “Chequesol” el 12 de marzo

Tegucigalpa

Para el jueves 12 de marzo fue programada la declaración como testigos de Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y Carlos Zelaya, exsecretario de ese poder del Estado, en el marco de la audiencia inicial del caso conocido como “Chequesol”.

Cabe agregar que en este proceso judicial se investigan las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Asimismo, tanto Redondo como Zelaya son testigos propuestos por las defensas, entre ellas la de José Carlos Cardona, exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Hoy se desarrolló la audiencia inicial en la etapa de evacuación de medios de prueba en la causa instruida contra la diputada Isis Carolina Cuéllar y José Carlos Cardona, y diez imputados más por 67 delitos de fraude.