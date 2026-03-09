Luis Redondo y Carlos Zelaya son llamados a declarar en el caso “Chequesol” el 12 de marzo

Para el jueves 12 de marzo fue programada la declaración como testigos de Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y Carlos Zelaya, exsecretario de ese poder del Estado, en el marco de la audiencia inicial del caso conocido como “Chequesol”.
Cabe agregar que en este proceso judicial se investigan las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Asimismo, tanto Redondo como Zelaya son testigos propuestos por las defensas, entre ellas la de José Carlos Cardona, exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Hoy se desarrolló la audiencia inicial en la etapa de evacuación de medios de prueba en la causa instruida contra la diputada Isis Carolina Cuéllar y José Carlos Cardona, y diez imputados más por 67 delitos de fraude.
Investigación sobre el caso Sedesol
Los 12 involucrados en el caso Sedesol son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Todos los señalados están bajo la medida de arresto domiciliario.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales asciende a 6,032,654.07 lempiras. Estos fondos estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones de la Fiscalía revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.