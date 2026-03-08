Aglojoven nombra a Kelvin Aguirre y Karen Guandique como asesores en democracia

Tegucigalpa, Honduras

El anuncio fue realizado el 6 de marzo de 2026 en Bogotá, Colombia, destacando la trayectoria de ambos juristas en el ámbito electoral de Honduras.

La Alianza Global de Jóvenes Políticos (Aglojoven) anunció el nombramiento de los abogados hondureños Karen Yohana Guandique Estrada y Kelvin Fabricio Aguirre como Asesores Honorarios en Democracia y Procesos Electorales de la organización internacional.

Guandique Estrada se desempeñó como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras que Aguirre fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante sus gestiones, ambos participaron en procesos vinculados con la defensa de la legalidad electoral, la transparencia y el respeto a la voluntad popular en los comicios del país.

Según informó Aglojoven, en su nuevo rol los profesionales hondureños aportarán su experiencia al desarrollo de iniciativas relacionadas con la promoción de la democracia, la integridad electoral, la participación ciudadana y la formación de jóvenes líderes comprometidos con el fortalecimiento institucional.

El director ejecutivo de la organización, Fernando Paz, señaló que la incorporación de ambos especialistas representa un aporte importante para la institución.

“Su experiencia en materia electoral contribuirá al fortalecimiento de los programas de formación democrática y de las misiones internacionales de observación electoral que impulsa Aglojoven”, indicó.

Con estos nombramientos, la organización busca fortalecer su red de expertos y continuar impulsando la promoción de sistemas democráticos transparentes, inclusivos y participativos, así como el desarrollo de nuevas generaciones de líderes en América Latina y otras regiones.