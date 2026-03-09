  1. Inicio
  2. · Deportes

Real España pierde a otro jugador: Adiós a lo que resta del torneo

Pésima noticia llega al campamento de la máquina ya que uno de sus mejores futbolistas dice adiós al Clausura 2025-2026.

Real España pierde a otro jugador: Adiós a lo que resta del torneo

Real España cuenta con 19 puntos y es segundo en la clasificación.

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España empató 1-1 en su visita al Estadio Nacional Chelato Uclés ante al Olimpia en el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El resultado dejó un sabor agridulce para la “Máquina”, ya que, pese a mantener su invicto momento en el campeonato, perdió el primer lugar de la tabla de posiciones, que ahora quedó en manos del Motagua.

Rebeldía al Olimpia, Arboleda explota y Policía Nacional interviene

Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí para el conjunto dirigido por Jeaustin Campos, ya que también sufrió la baja de uno de sus futbolistas más destacados en el inicio del torneo.

Se trata del extremo Antony García, quien sufrió una fractura de húmero en su brazo izquierdo durante la segunda mitad del encuentro ante los albos.

La gravedad de la lesión obligó a que el jugador fuera retirado del terreno de juego en una ambulancia de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a una clínica privada de Tegucigalpa para recibir atención médica especializada.

Según pudo confirmar Diario LA PRENSA, tras realizarle varios estudios, el cuerpo médico del Real España determinó que el futbolista debía ser sometido a una intervención quirúrgica.

Mala noticia en Real España: Antony García se pierde lo que resta del Clausura 2026.

Mala noticia en Real España: Antony García se pierde lo que resta del Clausura 2026.

Afortunadamente, en las últimas horas se realizó la operación, que terminó con éxito y el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación.

De acuerdo con los tiempos médicos, la recuperación de una fractura de húmero operada en el brazo izquierdo puede tardar entre tres y seis meses, periodo que incluye la consolidación ósea y la rehabilitación funcional, por lo que García se perdería el resto del campeonato.

Cabe señalar que el equipo aurinegro ya había sufrido otra baja importante días atrás. El volante Nixon Cruz fue sometido a una cirugía en su rodilla izquierda tras confirmarse una lesión de meniscos, situación que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.

Edrick Menjívar toma decisión final con la Selección de Honduras

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias