Real España pierde a otro jugador: Adiós a lo que resta del torneo

El Real España empató 1-1 en su visita al Estadio Nacional Chelato Uclés ante al Olimpia en el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El resultado dejó un sabor agridulce para la “Máquina”, ya que, pese a mantener su invicto momento en el campeonato, perdió el primer lugar de la tabla de posiciones, que ahora quedó en manos del Motagua.
Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí para el conjunto dirigido por Jeaustin Campos, ya que también sufrió la baja de uno de sus futbolistas más destacados en el inicio del torneo.
Se trata del extremo Antony García, quien sufrió una fractura de húmero en su brazo izquierdo durante la segunda mitad del encuentro ante los albos.
La gravedad de la lesión obligó a que el jugador fuera retirado del terreno de juego en una ambulancia de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a una clínica privada de Tegucigalpa para recibir atención médica especializada.
Según pudo confirmar Diario LA PRENSA, tras realizarle varios estudios, el cuerpo médico del Real España determinó que el futbolista debía ser sometido a una intervención quirúrgica.
Afortunadamente, en las últimas horas se realizó la operación, que terminó con éxito y el jugador ya se encuentra en proceso de recuperación.
De acuerdo con los tiempos médicos, la recuperación de una fractura de húmero operada en el brazo izquierdo puede tardar entre tres y seis meses, periodo que incluye la consolidación ósea y la rehabilitación funcional, por lo que García se perdería el resto del campeonato.
Cabe señalar que el equipo aurinegro ya había sufrido otra baja importante días atrás. El volante Nixon Cruz fue sometido a una cirugía en su rodilla izquierda tras confirmarse una lesión de meniscos, situación que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho semanas.