LaLiga da duro golpe: desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi al Barcelona

Madrid, España.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este lunes que "no es verdad" que Leo Messi hubiese estado a punto de volver al Barcelona en 2023, como aseguró Xavi Hernández, y que nadie del club azulgrana preguntó por "su incorporación".

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández afirmó en una entrevista al diario La Vanguardia que Messi "estaba fichado", pero Joan Laporta, entonces presidente y actual candidato a la reelección, "lo tiró para atrás porque no quería una guerra con él".

"Leo estaba fichado. En enero de 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", declaró Xavi.