Estos son los feriados de Semana Santa 2026 para empleados del sector privado en Honduras

Asimismo, el organismo empresarial explicó que el feriado nacional del martes 14 de abril será trasladado al lunes 20 de abril de 2026.
Tegucigalpa

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) informó este lunes a la población en general sobre los días feriados correspondientes a la Semana Santa y al 14 de abril de 2026, de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo.

Según el comunicado, los días feriados de Semana Santa que deben conceder los empleadores a sus trabajadores son jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026, conforme al artículo 339 del Código del Trabajo.

El COHEP recordó que, en caso de que un trabajador deba laborar durante esos días, el empleador deberá pagar el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo trabajado, tal como lo establece el artículo 340 de la normativa laboral.

Asimismo, el organismo empresarial explicó que el feriado nacional del martes 14 de abril será trasladado al lunes 20 de abril de 2026, ya que la legislación establece que los feriados que caen entre semana se trasladan para el lunes siguiente, con algunas excepciones contempladas en la ley.

Finalmente, el COHEP recordó que, durante los días en que el Sistema Financiero Nacional no esté operando, los usuarios podrán realizar transacciones mediante portales de banca electrónica, ACH y cajeros automáticos, por lo que recomendó tomar las previsiones correspondientes.

