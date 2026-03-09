Gaby Spanic asegura que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia

México.

La actriz Gaby Spanic afirmó que Carmen Salinas le hizo daño durante el episodio del presunto envenenamiento que denunció años atrás contra una ex empleada. Durante un encuentro con medios, Spanic insistió en que el caso provocó afectaciones en su vida personal, profesional y en la salud de su familia.

Al referirse a Carmelita Salinas en la misma entrevista, Spanic reiteró: “Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria”.