  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Gaby Spanic asegura que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia

“Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada", dijo Gaby Spanic al recordar a Carmen Salinas

Gaby Spanic asegura que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia

La actriz Gaby Spanic y la fallecida Carmen Salinas.
México.

La actriz Gaby Spanic afirmó que Carmen Salinas le hizo daño durante el episodio del presunto envenenamiento que denunció años atrás contra una ex empleada. Durante un encuentro con medios, Spanic insistió en que el caso provocó afectaciones en su vida personal, profesional y en la salud de su familia.

Al referirse a Carmelita Salinas en la misma entrevista, Spanic reiteró: “Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria”.

Sasha Sokol le exige a Luis de Llano cumplir sentencia y ofrecerle una disculpa pública

El caso de envenenamiento de la actriz Gaby Spanic ocurrió en 2010, mientras residía en México y trabajaba en la telenovela “Soy tu dueña”.

Las sospechas recayeron en la asistente personal de Spanic, Marcia Celeste Fernández Babio, una joven argentina de 24 años, quien era la única en la casa que no presentaba síntomas.

Imelda Tuñón sobre demanda de José Manuel Figueroa: “Estamos preparados”

En la investigación se encontraron ampollas con sulfuro de amonio en la habitación y el bolso de la asistente. Marcia Celeste Fernández Babio fue detenida y permaneció dos años en el penal para mujeres de Santa Martha Acatitla, mientras se desarrollaba el proceso judicial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias