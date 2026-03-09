Gaby Spanic asegura que Carmen Salinas la odiaba a ella y a su familia

La actriz Gaby Spanic afirmó que Carmen Salinas le hizo daño durante el episodio del presunto envenenamiento que denunció años atrás contra una ex empleada. Durante un encuentro con medios, Spanic insistió en que el caso provocó afectaciones en su vida personal, profesional y en la salud de su familia.
Al referirse a Carmelita Salinas en la misma entrevista, Spanic reiteró: “Esa señora me hizo mucho daño sin yo hacerle absolutamente nada. Yo a la señora siempre la respeté. Yo no sé por qué tenía tanto odio hacia mí, hacia mi familia. Yo no entiendo. Que Dios la tenga en su santa gloria”.
El caso de envenenamiento de la actriz Gaby Spanic ocurrió en 2010, mientras residía en México y trabajaba en la telenovela “Soy tu dueña”.
Las sospechas recayeron en la asistente personal de Spanic, Marcia Celeste Fernández Babio, una joven argentina de 24 años, quien era la única en la casa que no presentaba síntomas.
En la investigación se encontraron ampollas con sulfuro de amonio en la habitación y el bolso de la asistente. Marcia Celeste Fernández Babio fue detenida y permaneció dos años en el penal para mujeres de Santa Martha Acatitla, mientras se desarrollaba el proceso judicial.