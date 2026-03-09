Sasha Sokol le exige a Luis de Llano cumplir sentencia y ofrecerle una disculpa pública

Ciudad de México.

La cantante Sasha Sokol exigió ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), que el productor Luis de Llano cumpla con la sentencia judicial que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por abuso sexual, la cual lo obliga a ofrecer una disculpa pública a la mexicana, así como a pagarle una indemnización.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto (pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores)”, escribió Sokol en sus redes sociales cuatro años después de que emitió la denuncia contra su agresor.

Asimismo, recordó que esta exigencia surge luego de haber logrado que su demanda llegara al más alto tribunal del país, la SCJN, y fue la Primera Sala de la Corte la que, por unanimidad, confirmó la condena contra el productor por abuso sexual en perjuicio de Sokol.

La exintegrante del grupo mexicano Timbiriche explicó que el incumplimiento por De Llano es bajo el pretexto de no revictimizarla, lo que calificó como “absurdo”.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, zanjó.

La también actriz destacó que para ella es importante que se ofrezca esta disculpa, ya que así se reconocen los actos y “se estabiliza la verdad”, más allá del fallo de la SCJN.

“Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad”, subrayó.