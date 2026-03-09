Matute Disco Stereo Tour en Tegucigalpa: precio y dónde comprar boletos

Tegucigalpa, Honduras

La banda mexicana Matute regresará a Honduras para ofrecer un espectáculo cargado de nostalgia musical con su gira “Disco Stereo Tour”, que llegará al Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa el próximo 20 de marzo. El concierto promete convertirse en una celebración de los grandes éxitos del pop y el rock de los años ochenta y noventa, décadas que marcaron a varias generaciones y que hoy siguen presentes en la memoria musical del público latinoamericano.

No es la primera vez que la agrupación visita el país. En 2024, Matute se presentó en la capital hondureña con su “Party Monster Tour”, y ahora vuelve con una propuesta renovada que, según sus integrantes, representa la producción más ambiciosa que han desarrollado hasta la fecha. La gira “Disco Stereo Tour” se ha presentado durante los últimos meses en distintas ciudades de América y Europa, consolidando a la banda como uno de los proyectos más reconocidos del movimiento musical nostálgico en Latinoamérica. El concepto del espectáculo gira en torno a los himnos que sonaban en vinilo durante los años ochenta y noventa: baladas, pop bailable y clásicos del rock que forman parte de la banda sonora de toda una generación. Con casi dos décadas de trayectoria, Matute ha logrado posicionarse como una de las agrupaciones más representativas de este estilo, acumulando más de 270 millones de reproducciones en YouTube y obteniendo un Disco de Oro gracias a su propuesta musical. La banda está integrada por Jorge D'Alessio —productor, vocalista y tecladista— junto a Ignacio “Nacho” Izeta en guitarra eléctrica, Pepe Sánchez en teclado, Irving Regalado en batería, Tana Planter como vocalista y corista, y Paco “El Oso” Morales en el bajo.